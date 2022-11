1 Die Helios-Klinik in Rottweil. Foto: Otto

Kreis Rottweil - Die Nachricht lässt aufhorchen: Warnstreik an einem Helios-Klinikum. Da Helios ein großer Konzern ist und zu diesem auch die Klinik in Rottweil gehört liegt die Frage nahe, ob der Streik auch Auswirkungen auf Rottweil hat? Und ob Rottweiler Beschäftigte in irgendeiner Weise von möglichen Ergebnissen profitieren?

Gewerkschaftssekretär erklärt

Gewerkschaftssekretär Michael Janus erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion die Hintergründe. Tatsächlich seien beide Kliniken zwar dem gleichen Konzern angehörig, die Besonderheit ist jedoch, dass es für die Beschäftigten des Klinikums Pforzheim einen eigenen Haustarifvertrag gibt, über den aktuell verhandelt wird. Für Rottweil dagegen gelte der Konzern-Tarifvertrag. Einen Zusammenhang gebe es bei diesen Verhandlungen also nicht.

In Pforzheim und anderen Häusern sei der Haustarifvertrag historisch begründet, es handle sich um ehemalige Rhön-Kliniken, die übernommen wurden.

Ver.di verhandelt für die rund 1200 Beschäftigten im nichtärztlichen Dienst am Helios Klinikum Pforzheim den Haustarifvertrag im Bereich Vergütung und Mantelthemen. Forderungspunkte sind unter anderem 11,75 Prozent, mindestens 300 Euro für Beschäftigte und mindestens 130 Euro für Auszubildende bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Des Weiteren erwarten sie für den zum 31.12.2022 auslaufenden Manteltarifvertrag Erhöhungen von Zeitzuschlägen in der Nacht, am Samstag und an Sonn- und Feiertagen, sowie freie Tage als Belastungsausgleich für Schicht- und Wechselschichtarbeit analog TVöD.

Druck soll erhöht werden

Die Gewerkschaft will laut Mitteilung nun den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde erhöhen und hat dazu die Beschäftigten der Helios Klinikum Pforzheim GmbH am Freitag, 2. Dezember, zum Warnstreik aufgerufen.

Laut Yvonne Baumann, Ver.di-Verhandlungsführerin, sei das bislang vorliegende Angebot der Arbeitgeberin "zum Teil eine Mogelpackung". Es seien kaum substanzielle Verbesserungen erkennbar.

Die Arbeitgeberin bietet laut Angaben von Ver.di jeweils für das Jahr 2022 und auch 2023 eine Einmalzahlung von 800 Euro an. Die Tabellen sollen dabei aber insgesamt um nur vier Prozent in zwei Stufen steigen und auch das erst zu Mitte 2023 und zu Mitte 2024. Das Angebot soll bei einer Laufzeit von 27 Monaten gelten.

"Betrachtet man das Angebot allein für das Jahr 2023, so bedeutet dies gerade einmal eine tabellenwirksame Erhöhung von einem Prozent und zusätzlich eine Einmalzahlung von 800 Euro (als steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung). Auszubildende sollen von der Einmalzahlung ausgeschlossen bleiben und bekommen erst zum 1. Oktober 2023 30 Euro mehr", so Baumann weiter: "Das ist bei der aktuellen Inflation kein Angebot, sondern ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten."

Punkte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen abgelehnt

Weitere Forderungspunkte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, unter anderem einen geforderten Belastungsausgleich in Form von freien Tagen, lehnt die Arbeitgeberseite bisher ab. Teilangebote für belastende Arbeitszeiten hat sie zwar in die Verhandlungen eingebracht, jedoch gehen diese Vorstellungen auch zu Lasten einiger Beschäftigter, so dass es keine Verbesserung für alle darstellt.

"Eine Verschlechterung des Bestehenden werden wir nicht hinnehmen. Für Helios wäre es mehr als ratsam, hier die Chance zur Verbesserung und Aufwertung zu nutzen, um die offenen Stellen im Haus besetzen zu können. Neues Personal kommt sicherlich nicht, wenn die Arbeitsbedingungen noch schlechter werden", so Michael Janus.

Die Streikleitung der Gewerkschaft hat bis Jahresende eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die bei Streikmaßnahmen die Notfallversorgung aufrechterhält.