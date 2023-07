Schon wieder Enterokokken: Im Naturbad Tailfingen schließen die Albstadtwerke ab Mittwoch, 12. Juli, das Wasserbecken wegen einer erhöhten Belastung mit den Mikroorganismen – zum wiederholten Mal in dieser Saison. Laut Pressesprecherin Nela Beka hat die Beprobung des Wassers am 5. Juli durch das Tübinger Eurofins Institut Jäger einen Wert von 54 Kolonieeinheiten pro 100 Milliliter Wasser ergeben – der Grenzwert liegt bei 50.

Die nächste Probe wird am Dienstag, 18. Juli, entnommen und untersucht. Dann – so hoffen die Albstadtwerke – wird der Grenzwert wieder unterschritten.

Wie kommt es immer wieder zu Überschreitungen der Grenzwerte? „Enterokokken werden durch Kleintiere ins Wasser eingetragen“, so Nela Beka. „Enten zum Beispiel lassen sich im Naturbad nicht vermeiden.“

Was hat das Badewasser mit Büffel-Mozzarella zu tun?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung werden Enterokokken zu den Milchsäurebakterien gerechnet, kommen in vielen Varianten in der Umwelt, beim Tier und beim Menschen – etwa in der Darmflora – sowie in Lebensmitteln vor, wo sie in Fermentations- und Reifungsprozessen eine wichtige Rolle spielen, etwa bei der Herstellung von Camembert und Büffel-Mozzarella.

Bei der Herstellung so genannter probiotischer Lebensmittel – etwa bei bestimmten Joghurts – seien sie ebenfalls wichtig: „Hier wird ihnen insbesondere eine unterstützende Funktion bei der Verdauung zugeschrieben, da sie die Mikroflora des Verdauungstraktes positiv beeinflussen sollen“, so das Bundesinstitut. In Tierfutter würden sie seit Jahrzehnten als Ersatz für Antibiotika eingesetzt.

Hitzebeständig und nicht zu vermeiden

Die schlechte Nachricht des Instituts: Enterokokken sind hitzebeständig. Das aktuell heiße Wetter trägt also nicht zur Verbesserung des Zustands im Wasserbecken bei.

Während manche Enterokokkenstämme gesundheitlich unbedenklich seien, könnten andere Infektionen auslösen, so das Bundesinstitut. Um welche Stämme es sich im Tailfinger Wasserbecken handelt, weist das Bericht des Eurofins Instituts Jäger allerdings nicht aus.

Warum wird nicht gleich geschlossen?

Bleibt nur noch die Frage, warum die Albstadtwerke das Becken erst ab Mittwoch schließen, wenn sie doch schon am Dienstag Bescheid wissen über den erhöhten Grenzwert. Laut Nela Beka ist dieses Verfahren mit dem Gesundheitsamt abgestimmt: Am Folgetag der Benachrichtigung wird das Becken jeweils geschlossen.