Was Haiterbach 2026 bietet: Von Premieren und Jubiläen der Vereine

Nach Ortsjubiläen und Leistungsschau in 2025 hat das Jahr 2026 in Haiterbach nicht ganz so viele Großveranstaltungen zu bieten, doch langweilig wird es nicht. Ein Überblick.

Zwei der größeren Veranstaltungen, die viel Publikum anziehen, finden bereits an diesem Wochenende statt. Einen sportlichen Höhepunkt setzt so das U14-Fußball-Turnier des TSV Haiterbach am Samstag und Sonntag, 10./11. Januar. Anpfiff zum ersten Spiel der 27. Auflage des Turniers erfolgt am Samstag um 10 Uhr in der Haiterbacher Kuckuckshalle.

In Unterschwandorf sind am Samstag, 10. Januar, die Narren los. Beim zweiten Umzug der Unterschwandorfer Narrenzunft ab 15.30 Uhr werden 700 Teilnehmer und zudem etliche Zuschauer erwartet. Nach dem Umzug ist Fleckenfasnet auf und um den Rapp-Platz.

Januar

Zu den weiteren Terminen im Januar gehört von 11. bis 18. Januar die Allianzgebetswoche der Kirchengemeinden Beihingen/Bösingen/Unter- und Oberschwandorf und Haiterbach mit Veranstaltungen jeweils ab 19.30 Uhr in den Gemeindehäusern.

Am 17. Januar feiern die Kuckucks-Gugga ihre Fasnet in der Beihinger Halle und die Narrenzunft Unterschwandorf die Kinderfasnet am 18. Januar in der Festhalle Haiterbach.

Februar

en Februar startet die Stadt Haiterbach zusammen mit den Kirchengemeinden mit einer Premiere. So findet am Sonntag, 1. Februar, ab 11 Uhr der erste Neujahrsempfang in der Haiterbacher Festhalle statt. Ebenfalls am 1. Februar lädt die Evangelische Kirchengemeinde Haiterbach ab 17 Uhr zum Konzert „Kreislauf des Lebens“ in die Laurentiuskirche ein.

Am Samstag und Sonntag, 7./8. Februar, lädt der VfR Beihingen zu seinem traditionellen Hallenfußballturnier in der Beihinger Halle ein.

Am 12. Februar übernehmen die Narren dann die Macht in Haiterbach. Kuckucks-Gugga und Narrenzunft Unterschwandorf stürmen Schule und das Rathaus.

Am 27. und 28. Februar gibt die Brittlesbühne Oberschwandorf ab 19.30 Uhr Aufführungen in der Halle Oberschwandorf.

März

Der Kulturverein Unterschwandorf gibt seine diesjährige Theateraufführung am 14. März in der Festhalle.

Am 21. März gibt die Stadtkapelle Haiterbach ab 19.30 Uhr ihr Frühjahrskonzert in der Kuckuckshalle.

Am 21. März lädt die Burgschule Haiterbach von 10 bis 12 Uhr zur ihrer Jobmesse ein.

Der Musikverein Oberschwandorf lädt am 28. März ab 20 Uhr zu einem Konzert in der Festhalle Oberschwandorf ein.

Am 29. März veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Haiterbach ein Passionskonzert mit der Gospel AG in der Laurentiuskriche.

April

Am Sonntag, 4. April, eröffnet der Heimat- und Geschichtsverein Beihingen mit dem ersten Aktionstag die neue Saison. Die weiteren Termine sind jeweils am ersten Sonntag des Monats.

Am 18. April findet wieder die Waldbrandübung der Feuerwehr Haiterbach statt.

Für 25. April lädt der Liederkranz Haiterbach zu einem Konzert ein. Am gleichen Tag startet Bürgermeisterin Kerstin Brenner die neue Runde an Ortteilrundgängen in Beihingen.

Am 30. April ab 18 Uhr stellen alle Abteilungen der Feuerwehr die Maibäume.

Mai

Am 9. Mai findet ab 14.30 Uhr der Ortsteilrundgang mit der Bürgermeisterin in Altnuifra statt.

Die Liebenzeller Gemeinschaft feiert vom 25. bis 30. Mai 20 Jahre Waldmeistercamp.

Am 24. Mai ab 17 Uhr spielt die Stadtkapelle Haiterbach zum Pfingstkonzert auf dem Marktplatz Haiterbach auf.

Juni

Der Modellfliegerclub Altensteig lädt am 7. Juni von 13 bis 17 Uhr zum Tag des Modellfluges auf dem Modellfluggelände Oberschwandorf ein.

Am 13. Juni findet ab 14.30 Uhr der Ortsteilrundgang mit der Bürgermeisterin in Haiterbach statt.

Am 20. Juni lädt der Schwarzwaldverein zur Sonnwendfeier auf der Höhe von Haiterbach ein.

Der Musikverein Oberschwandorf gibt am 21. Juni ab 11 Uhr ein Platzkonzert auf dem Dorfplatz Oberschwandorf.

Zu ihrem „Feschd“ lädt die Stadtkapelle Haiterbach am 27. und 28. Juni zur Festhalle ein.

Juli

Vom 3. bis 5. Juli lädt der SV Oberschwandorf anlässlich des 100-jährigen Bestehens zum Jubiläumswochenende auf dem Sportplatz ein.

Von 9. bis 12. Juli veranstaltet der TSV Haiterbach sein Sportwochenende.

Am 18. Juli findet ab 14.30 Uhr der Ortsteilrundgang mit der Bürgermeisterin in Oberschwandorf statt.

Am 19. Juli lädt die Feuerwehr Haiterbach zu einem Informationstag ein.

Am 25. und 26. Juli feiert der Musikverein Oberschwandorf wieder sein Waldachfest auf dem Festplatz Oberschwandorf.

August

Der August ist ferienbedingt überschaubar. Einzelne Vereine beteiligen sich am Sommerferienprogramm.

September

Am 5. und 6. September laden der VfR Beihingen und die örtliche Feuerwehrabteilung zum Backhausfest ein.

Am 19. September findet ab 14.30 Uhr der Ortsteilrundgang mit der Bürgermeisterin in Unterschwandorf statt.

Am 20. September lädt der Schwarzwaldverein zu einem Wandertag anlässlich 30 Jahre Kuckucksweg und 125 Jahre Schwarzwaldverein.

Oktober

Am 3. Oktober findet die Initiative „Deutschland singt und klingt“ auf dem Marktplatz Haiterbach statt.

Am 9. und 10. Oktober feiert der SV Oberschwandorf den Festakt zum 100-jährigen Jubiläum sowie eine Jubiläumsparty.

November

Am 7. November feiert der Schwarzwaldverein mit einem Festakt sein Jubiläum.

Am 7. und 8. November feiert der Musikverein Oberschwandorf sein Herbstfest in der Festhalle Oberschwandorf.

Dezember

Am 6. Dezember lädt der Kulturverein zum Weihnachtsmarkt in Unterschwandorf.

Am 13. Dezember feiert der TSV Haiterbach seine Turner-Weihnachtsfeier in der Kuckuckshalle.

Am 27. Dezember findet ab 19 Uhr die Theateraufführung des VfR Beihingen in der Beihinger Halle statt.