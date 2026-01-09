Was Haiterbach 2026 bietet: Von Premieren und Jubiläen der Vereine

Nach Ortsjubiläen und Leistungsschau in 2025 hat das Jahr 2026 in Haiterbach nicht ganz so viele Großveranstaltungen zu bieten, doch langweilig wird es nicht. Ein Überblick.
Zwei der größeren Veranstaltungen, die viel Publikum anziehen, finden bereits an diesem Wochenende statt. Einen sportlichen Höhepunkt setzt so das U14-Fußball-Turnier des TSV Haiterbach am Samstag und Sonntag, 10./11. Januar. Anpfiff zum ersten Spiel der 27. Auflage des Turniers erfolgt am Samstag um 10 Uhr in der Haiterbacher Kuckuckshalle.