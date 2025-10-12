Was gilt künftig in VS?: Jeder soll bei Wahlen so viel Plakatieren dürfen wie er will

Erst im Juli hatten sich die Gemeinderäte darauf verständigt, die Anzahl der Wahlplakate zu beschränken. Die Stadt kommt jetzt mit einem ganz anderen Vorschlag.
Zum Thema Wahlplakate hatte es von mehreren Fraktion Anträge beziehungsweise Vorstöße gegeben. Denn die negative Seite der Plakatierung im Vorfeld von Wahlen ist eine Vermüllung von Straßen und Plätzen. Im Juli diesen Jahres beschloss daher der Gemeinderat, dass jede Partei pro Wahltermin insgesamt höchstens 300 Plakate im Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen anbringen darf. Und dies auch dann, wenn auf einem Wahltermin mehrere Wahlen fallen.