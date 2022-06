1 Ampeln sind wichtige Instrumente, um den Verkehr zu regulieren. Immer wieder kommt es trotzdem zu Ausfällen. Foto: Fritsch

Verrichten sie ihren Dienst, fallen sie nicht auf. Fallen sie aus, merkt es dagegen jeder. Die Rede ist von Ampeln, die auch in Calw hin und wieder nur gelb blinken statt den Verkehr zu regeln. Wir haben gefragt, welche Ursachen und Folgen das hat.















Calw - Wahrscheinlich ist die Wahrnehmung rein subjektiv. Doch seit einiger Zeit scheinen gerade an großen Kreuzungen in der Calwer Kernstadt immer mal wieder einzelne Ampeln zeitweise auszufallen – sei es am Bauknecht, am Adlereck oder nahe Kaufland und Esso-Tankstelle. Doch woran kann das liegen? Und was tun, wenn’s passiert? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.