Was für eine Party: „Papis Pumpels“ erobern Burladingen

So eine Party hat die Stadthalle Burladingen seit ihrer feierlichen Wiedereröffnung im Februar 2015 noch nicht erlebt. Ausverkauftes Haus und beste Laune.

Am Samstag startete das große Benefizwochenende „Von uns für uns“, für das die Liveband Querbeet, der Förderverein Sport & Kultur und die Stadt Burladingen zahlreiche Vereine mit ins Boot geholt hatten. Die Halle war längst ausverkauft – gut 300 Karten hätte man noch unters Volk bringen können. Eine leichte Vorahnung erschlich die Macher, dass man auf das aufs richtige Pferd gesetzt hatte.

Was aber dann am Abend in der Stadthalle abging, übertraf alle Erwartungen. Die „Pumpels“ feierten quasi ihren Saisonauftakt und waren ebenfalls bester Laune. Schon wenige Minuten nach Beginn kochte die Stimmung über. Papis Pumpels erwiesen sich als Stimmungsgarant für alle, die Spaß am deutschen Schlager haben.

Mehr als ein Jahrzehnt unterwegs

Die achtköpfige Truppe mit Sitz in der Bodenseeregion um Stockach ist seit etwas mehr als einem Jahrzehnt unterwegs und füllt regelmäßig große Hallen. Von Udo Jürgens über Howard Carpendale bis Roland Kaiser – Papis Pumpels verstehen sich darauf, die Klassiker des deutschen Schlagers einem breit gefächerten Publikum schmackhaft zu machen. Durch ihre knallig-bunte Erscheinung der 70er, ein Großteil der Gäste hatte es ihnen übrigens gleichgetan, schafften sie es, das Publikum ein ums andere Mal mitzureißen.

Die Pumpels drehten am Zeitrad und verwandelten die Stadthalle in eine Schlager-Disco der 70er-Jahre. Ein blinkender Blumenkranz in den Haaren der Ladys war fast schon so obligatorisch wie Schlaghosen, Plateausohlen und blümchenverzierte Batikhemden bei den Gentlemen. Die Besucher feierten sich und „ein Festival der Liebe“ in einem „ehrenwerten Haus“ an diesem Abend selbst.

Massenchor hört nicht mehr auf mitzusingen

Spätestens als der Papi Marianne Rosenbergs Superhit „Er gehört zu mir“ anstimmte, hörte der Massenchor der Konzertbesucher nicht mehr auf mitzusingen. Bei „Papis Pumpels“ war alles schrill, schmalzig und noch mehr auf Herzschmerz ausgerichtet als bei anderen Vertretern der Szene. Lichtsäulen stiegen in Kaskaden zur Decke, und mitten drin Sänger und Frontmann Rainer Vollmer, wie eine Mischung aus Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn.

Die Auswahl an Gassenhauern war groß und auch der Song der Band. „Wir lieben den Bodensee“ durfte nicht fehlen. Die Pumpels bekamen in Burladingen Riesenbeifall und dürfen gerne wiederkommen.

Die Veranstalter, die Band Querbeet-Live, der Förderverein Sport & Kultur Burladingen, die Stadt, bekamen viel Lob und sind ihrem, Ziel, den Startschuss zur Finanzierung einer Überdachung des Rathausplatzes abzugeben, einen Riesenschritt näher gekommen.