Was für eine Party: „Papis Pumpels“ erobern Burladingen

So eine Party hat die Stadthalle Burladingen seit ihrer feierlichen Wiedereröffnung im Februar 2015 noch nicht erlebt. Ausverkauftes Haus und beste Laune.
Am Samstag startete das große Benefizwochenende „Von uns für uns“, für das die Liveband Querbeet, der Förderverein Sport & Kultur und die Stadt Burladingen zahlreiche Vereine mit ins Boot geholt hatten. Die Halle war längst ausverkauft – gut 300 Karten hätte man noch unters Volk bringen können. Eine leichte Vorahnung erschlich die Macher, dass man auf das aufs richtige Pferd gesetzt hatte.