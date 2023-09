17 Ein ganz besonderer Ort ist der Adler in Rosenberg. Das Überraschungsmenü hält, was der Name verspricht... Foto: STUDIOS SHA

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: der Landgasthof Adler.











Es war einmal. So beginnen Märchen, so beginnt die wunderbare Geschichte vom Landgasthof Adler in Rosenberg. Viele Jahre führte Josef Bauer hier die Geschicke, servierte baden-württembergische Spitzenküche, neben Linsen mit Spätzle hatten auch Hummercremesuppe und gefüllter Ochsenschwanz Platz auf der Karte. Sechs Jahre befand sich der Landgasthof im Dornröschenschlaf, wachgeküsst wurde er vom jungen ambitionierten Koch Michael Vogel, der bei Josef Bauer gelernt hatte. Unter Bauer hatte der Adler 27 Jahre lang einen Michelin-Stern – und einen Ruf weit über die Grenzen der Ostalb hinaus. Einige Male wurde das Lokal vom Magazin „Der Feinschmecker“ zum besten Landgasthof Deutschlands gekürt. Auch bis in die Schweiz hatte sich das herumgesprochen, und kein Geringerer als Spitzenkoch Andreas Caminada stellte Vogel an. Zuerst kochte Vogel als Chef de Partie Entremetier in der Casa Caminada, dann zwei Jahre im Schloss Schauenstein.