Was Eltern zu Fieber wissen müssen Kinderarzt: „Kinder sollen das Gefühl haben: Ich darf krank sein“
Regine Warth 10.02.2026 - 06:00 Uhr
Fiebernde Kinder machen Eltern große Sorgen. Der Kinderarzt David Martin hat mit Kollegen eine App entwickelt, die zeigt, was bei hohen Körpertemperaturen zu tun ist.
Die Viren-Saison ist im vollen Gange – und gerade Familien mit kleinen Kindern haben derzeit harte Trainingseinheiten zu überstehen. Doch nicht immer helfen dabei Medikamente, warnt der Kinderarzt David Martin, der das Institut für Integrative Medizin (IfIM) an der Universität Witten/Herdecke leitet. Er rät zu mehr Gelassenheit: „Gerade Fieber ist bei einer Erkrankung im Kindesalter ein Teil der Lösung und nicht das Problem.“