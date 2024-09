Was ein Whatsapp-Kanal doch bewirken kann!: Wie Kleine Große auch in Lahr baff machen

Sie haben es vielleicht mitgekriegt, liebe Leserinnen und Leser – die Lahrer Zeitung hat jetzt einen eigenen Whatsapp-Kanal. Und vielleicht war Ihre Reaktion: „Noch eine Plattform in den sozialen Medien, hat’s das gebraucht?“ Ich sage: Ja. Und kann es sogar begründen.

Der Zehnjährige hat zum Wechsel auf die weiterführende Schule sein erstes Handy bekommen. Natürlich schon in den Sommerferien, die er nutzte zum Chatten, Zocken und Videos glotzen. (Fast) alles fand unter Aufsicht statt und mit einer Limitierung von (ungefähr) einer Stunde pro Tag. Überflüssig zu erwähnen, dass Letzteres regelmäßig für Diskussionen sorgte, weil es natürlich immer einen ganz dringenden Grund gibt, „nur noch einmal kurz“ das Smartphone zur Hand zu nehmen.

Dass der Kleine mit dem glühenden Handy und die Großen mit dem erhobenen Zeigefinger je einen gemeinsamen Nenner finden? Undenkbar – aber geschehen.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie News direkt aufs Handy Die Lahrer Zeitung auf WhatsApp - so funktioniert der Kanal Neben Facebook und Instagram ist die Lahrer Zeitung seit einiger Zeit auch auf Whatsapp aktiv: Auf dem Kanal erfahren unsere Leser den ganzen Tag über das Wichtigste aus der Region.

„Wäre cool, wenn der Surfpark in Lahr gebaut würde“, sagt’s im Vorbeigehen und ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen. Aha. Hat ihm ein Freund in einem einem virtuellen Gespräch davon berichtet? Oder hat es das „Surfield“-Projekt schon auf Youtube geschafft? Weder noch. Das Kind liest tatsächlich einen Bericht unserer Redaktion. Jenes Kind, das Tag für Tag die gedruckte Zeitung auf dem Küchentisch geflissentlich ignoriert, hat den Weg auf lahrer-zeitung.de gefunden. Wie? „Na, ich hab’ doch euren Whatsapp-Kanal abonniert.“

Da biste baff! Und wieder ein bisschen zuversichtlicher. Der Nachwuchs interessiert sich also doch noch für „echte“ Nachrichten, ja, sogar für lokale. Man muss sie ihm nur ansprechend servieren. Was in diesem Fall offenbar gelungen ist.

Über diesen QR-Code gelangt man direkt zum WhatsApp-Kanal der Lahrer Zeitung. Foto: Redaktion

Falls noch nicht geschehen, haben auch Sie hier und jetzt die Gelegenheit, unseren Whatsapp-Kanal zu abonnieren. Machen Sie es einfach der Jugend in unserer Karikatur gleich und scannen Sie den QR-Code. Viel Spaß!