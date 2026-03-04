Was die Wahl für Schönau bedeutet: Was passiert, wenn der Bürgermeister in den Landtag geht

Die Landtagswahl am Sonntag könnte für Schönau große Auswirkungen haben. Denn wie geht es dort weiter, wenn der Bürgermeister in den Landtag gewählt werden sollte?
Die Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg hat für viele Orte nicht gleich direkte Auswirkungen, zumindest nicht, wenn ein Kandidat aus weiter Ferne künftig in Stuttgart im Landtag sitzt. Anders ist dies im Schwarzwaldstädtchen Schönau. Denn hier könnte der Bürgermeister den Schönauern abhanden kommen, sollte Peter Schelshorn tatsächlich für die CDU in den Landtag gewählt werden. Doch wie geht es in diesem Fall für den Ort kommunalpolitisch überhaupt weiter? Ein Szenario.