Was die Narren planen

2 Die Narren im Südwesten, hier in Villingen, freuen sich auf eine Fastnacht ohne Einschränkungen. Foto: Kienzler

S’ goht degege! An Dreikönig startet die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht. Ist Corona komplett vergessen? Und was hat sich bei den Narren verändert?















Link kopiert

Oberndorf - Am Dreikönigstag ist für die schwäbisch-alemannischen Narren traditionell Auftakt zur Fastnacht, andere sind bereits am 11.11. gestartet. Nach zwei Jahren fast kompletter Pause oder mit großen Einschränkungen wegen Corona dürfen die Narren wieder unbeschwert feiern. Die Verantwortlichen in den Zünften haben die Planungen abgeschlossen. Aber wie sieht es bei den Narren dieses Jahr aus, wie ist die Stimmung? Ein Überblick.