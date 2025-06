Was dahinter steckt: Kinzig gibt mystisches Bild ab

1 Der flutende Hahnenfuß hat sich in der Kinzig verbreitet. Foto: Achim Hoffmann Die Kinzig zeigt derzeit wieder ein außergewöhnliches, je nach Tageszeit gar mystisches, Bild auf. Das steckt dahinter.







Aufgrund der guten und über den Wintere milden Temperaturen und der hohen Sonneneinstrahlung in den vergangenen Wochen kam es zur Verbreitung des flutenden Hahnenfußes. Dieser ist häufig in strömendem, sauerstoffreichen und kühlen Gewässern zu finden, erklärt Achim Hoffmann, der die Aufnahme gemacht hat, in einer Mitteilung. Außerdem ist er als Lebensraum für Kleinorganismen, als Rückzugsraum für Fische, als Laichpflanze sowie als Sauerstoffproduzent ökologisch wichtig.