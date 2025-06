Man mag sich schon fragen: Wie können in diesen Schuttbergen noch Beweise oder zumindest Indizien dafür gefunden werden, die Aufschluss über den historischen Brand in der Villinger Innenstadt geben?

Nichtsdestotrotz lassen die Ermittler vom Kriminalkommissariat nichts unversucht, um der Ursache auf die Spur zu kommen. So waren am Dienstag neben Ermittlern und Kriminaltechnikern auch Brandgutachter des Landeskriminalamtes (LKA) vor Ort. Die Spezialisten statteten sich mit Schutzanzügen aus, um dann in die verkohlten Überreste zu steigen. „Sie analysieren den Brandort“, erklärt Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Im Fokus steht dabei der von der Goldgrubengasse zugängliche Hinterhof. Offenbar ist das Feuer an einem der dort befindlichen Balkone ausgebrochen, die zu den Wohnhäusern in der Gerberstraße gehören. Nun soll geklärt werden: Was hat das Feuer dort entfacht? Und finden sich in den Überresten noch Hinweise darauf?

Um sich einen Überblick zu verschaffen, setzten die Beamten am Dienstag auch eine Drohne ein. Luftaufnahmen könnten dabei helfen, den Ort des Brandausbruchs noch genauer einzugrenzen, um dann die Ermittlungen gezielt zu steuern – und möglicherweise auch betroffene Bewohner zu befragen, die Licht ins Dunkel bringen können.

Video gilt als wichtiger Ermittlungsansatz

Ein wichtiges Beweisstück ist dabei das Video eines Augenzeugen, das unsere Redaktion exklusiv nach Rücksprache mit den Urhebern veröffentlich hat und das auch den Ermittlern vorliegt. „Die Ermittlungen hierzu laufen parallel“, erklärt Deggelmann. Klar zu erkennen sind dabei zunächst kleinere Flammen auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss, die sich dann rasendschnell ausgebreitet haben. Was man nicht erkennt: Wodurch wurde das Feuer ausgelöst?

Die Videoaufnahmen sorgen nun aber für viele Spekulationen. Einige ziehen aus den Aufnahmen den Schluss, dass auf den Holzbalkon jemand mit einem Grill hantiert haben muss. „Mit Holzkohle gegrillt???“, kommentiert ein Leser unter den Aufnahmen, die unsere Redaktion veröffentlicht hat. Eine andere unterstellt Fahrlässigkeit, sollte der Brand tatsächlich durch einen Grill ausgelöst worden sein – wieder andere entgegnen, dass man dann auch keine Kerze oder Zigarette mehr anzünden dürfte.

Unabhängig davon, ob tatsächlich ein außer Kontrolle geratenes Grillen oder doch eine andere Ursache den folgenschweren Brand mit Millionenschaden ausgelöst hat: Die Aufnahmen machen deutlich, in welcher Geschwindigkeit sich das Feuer ausbreiten konnte – und welche Folgen mögliche Unachtsamkeiten in der dicht bebauten Villinger Innenstadt haben können.