1 Die Spurensicherung der Polizei ermittelt am Freitagmorgen weiter im Fall der gefundenen Leiche in der Rottweiler Tannstraße. Foto: Günther

Schocknachricht am Donnerstagnachmittag in Rottweil. Nahe dem Stadtzentrum wurde auf einem Privatgrundstück eine Leiche gefunden. Das Polizeipräsidium Konstanz äußert sich am Freitagmorgen noch nicht zu den Hintergründen.















Rottweil - Unsere Redaktion hat am Freitagmorgen beobachtet, wie Einsatzkräfte der Spurensicherung der Polizei aus einem hellgrünen Haus in der Tannstraße in Rottweil in weißen Anzügen ihre Arbeit verrichten. Dabei handelt es sich vermutlich um den Fundort der Leiche, die laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz mit der Staatsanwaltschaft Rottweil am Donnerstagmorgen auf einem Privatgrundstück in Rottweil entdeckt wurde.

Identität der Leiche klären

Schnell gab es den Verdacht, es könnte sich bei dem Leichnam um eine seit Sonntag, 18. Dezember, vermisste 57-jährige Frau aus Rottweil handeln. Dazu heißt es am Freitagmorgen von Dieter Popp von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rottweil auf Nachfrage unserer Redaktion: "Momentan können wir noch keine weiteren Auskünfte geben. Die Leiche wird nun von der Gerichtsmedizin untersucht." Die Identität der Toten müsse zunächst zweifelsfrei festgestellt werden.

Erst nach Abschluss der Obduktion wolle die Polizei mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gehen. Das sei auch so mit der Rottweiler Staatsanwaltschaft abgesprochen. Auch zu den Verletzungen, die der Körper des Leichnams aufweist, wollte Popp keine Angaben machen.

Parallelen zu Leichenfund in Albstadt

Die Anzeige zu der vermissten 57-Jährigen ging am Sonntagnachmittag bei der Polizei ein – initiiert von den Arbeitskolleginnen der Frau. Daraufhin nahm die Kriminalpolizei Rottweil die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser Ermittlungen folgte auf Privatgrund dann der schreckliche Fund – wohl im Garten des Hauses.

Seit Dienstag war die Spurensicherung im Einsatz. Ein weiterer Leichenfund in der Region, nachdem am Mittwoch bereits in Albstadt-Ebingen auf dem Ziegelplatz Schüsse fielen und der 23-jährige Christian Z. Opfer dieser wurde. Auch die Leiche der – ebenfalls seit Sonntag vermissten – 20-jährigen Sandra Q. wurde daraufhin im Garten eines Privatgrundstücks in Albstadt entdeckt.

Polizei meldet sich bei neuen Entwicklungen

Die Parallelen zum Leichenfund in Rottweil sind aber nur Mutmaßungen und nicht bestätigt. Das Polizeipräsidium Konstanz will sich bei weiteren Entwicklungen im Fall "umgehend an die Öffentlichkeit wenden", so Popp am Freitagmorgen.