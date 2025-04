Was Autobesitzer beachten sollten: Frühjahrscheck in der Doppelstadt

In diesen Frühlingstagen steht für viele Autobesitzer die gründliche Fahrzeugpflege an. Streusalz, Schnee und Schmutz haben Spuren hinterlassen, die es jetzt zu beseitigen gilt. Doch was ist beim Frühlingscheck wirklich wichtig?

Jetzt beginnt für viele Autobesitzer die Zeit der gründlichen Fahrzeugpflege. Streusalz, Schnee und Schmutz haben in den kalten Monaten ihre Spuren hinterlassen – jetzt ist es höchste Zeit für eine umfassende Reinigung und Kontrolle. Doch worauf kommt es dabei an? Unsere Redaktion hat beim ADAC und der Waschstraße „Öko Carwash VS“ nachgefragt.

„Nach den eisigen Monaten ist eine gründliche Wäsche unerlässlich. In der Waschanlage wird die Salz- und Dreckkruste entfernt, die Karosserie und Unterboden stark belasten“, erklärt Claudia Ploh vom ADAC. Diese Ablagerungen können die Lackierung und die Struktur des Fahrzeugs langfristig schädigen, wenn sie nicht rechtzeitig entfernt werden. Alexander Schula, Betreiber der Öko-Waschstraße „Carwash VS“, fügt hinzu, dass es vom Winter in den Frühling eigentlich keine größeren Veränderungen gibt, auf die man achten muss – eher vom Herbst in den Winter, wenn man beispielsweise die Türdichtungen sauber halten sollte. Auch er empfiehlt jedoch eine gründliche Wäsche, um die Fahrzeugoberfläche von den Winterbelastungen zu befreien. Wer die kompletten Salzreste loswerden möchte, muss eine aufwendige Motorwäsche durchführen. „Das können wir in der Waschstraße allerdings nicht leisten. Wer in dieser Hinsicht auf Nummer sicher gehen will, sollte dies in einer spezialisierten Werkstatt erledigen lassen.“

Lackpflege und Unterboden: Was ist wirklich nötig?

Nach der Grundreinigung stellt sich die Frage nach zusätzlichen Schutzmaßnahmen. Neben der äußeren Sauberkeit ist der Schutz des Lacks von großer Bedeutung. „Während eine einfache Lackversiegelung in der Waschanlage für etwa einen Monat Schutz bietet, hält eine Hartwachs-Versiegelung bis zu sechs Monate“, erklärt Ploh. Diese Versiegelung hilft nicht nur, das Fahrzeug vor Umwelteinflüssen wie Regen und UV-Strahlung zu schützen, sondern erleichtert auch die zukünftige Pflege, da Schmutz weniger anhaftet.

Viele Autofahrer setzen auch auf eine Unterbodenwäsche – doch das ist nicht immer ratsam. Bei modernen Fahrzeugen mit Kunststoffverkleidung ist sie überflüssig, so Ploh. „Bei älteren Autos kann eine Unterbodenwäsche dagegen Schaden anrichten, da Feuchtigkeit in Hohlräume eindringen und Korrosion begünstigen kann. Stattdessen ist eine Kontrolle durch einen Fachmann sinnvoll, um Rost frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Bei einer Unterbodenwäsche werden auch oft Spritzschutzabdeckungen und andere empfindliche Bauteile beansprucht, was zu unnötigen Schäden führen kann.“

Reifen und Bremsen: Check im Frühling nicht vergessen

Ein Blick unter die Motorhaube gehört ebenfalls zum Frühjahrscheck. Autofahrer sollten Ölstand, Kühlwasser und die Scheibenwaschanlage überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Auch die Beleuchtung sollte kontrolliert werden – idealerweise durch eine Fachwerkstatt, da eine fehlerhafte Beleuchtung nicht nur die Sicherheit gefährden kann, sondern auch zu Bußgeldern führt.

Beim Reifenwechsel gilt: Sommerreifen sollten erst bei dauerhaft warmen Temperaturen aufgezogen werden. Ein guter Zeitpunkt dafür ist nach Ostern, da es im April durchaus noch zu Frost und Schnee kommen kann, erklärt Ploh. „Man muss darauf achten, dass die Reifen den nötigen Luftdruck haben und keine sichtbaren Schäden aufweisen. Ein Reifencheck ist wichtig, um die Fahrsicherheit und den Kraftstoffverbrauch zu optimieren.“

Häufige und einfache Fehler vermeiden

Autobesitzer, die ihr Fahrzeug seltener nutzen oder draußen parken, sollten regelmäßig auf Verschmutzungen wie Vogelkot, Insektenreste oder Blütenstaub achten. Werden diese nicht umgehend entfernt, können sie den Lack angreifen und unschöne Schäden hinterlassen. Vogelkot, der eine sehr ätzende Wirkung hat, sollte immer schnell abgewaschen werden, um teure Reparaturen zu vermeiden. Solche Ablagerungen lassen sich später in der Waschanlage nur schwer entfernen, so Schula. Auch Blütenstaub kann in Verbindung mit Feuchtigkeit dazu führen, dass sich die Lackoberfläche trübt oder sogar Mattstellen entstehen.

Mit einer gründlichen Reinigung, sorgfältiger Pflege und einem technischen Check-up ist das Auto bestens für die warme Jahreszeit gerüstet – und sorgt für eine sichere und angenehme Fahrt in den Frühling.