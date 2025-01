Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Der Tag wurde zum Gedenktag für die Opfer des Holocausts. Was der Tag bedeutet und wie erinnert wird.

Am Montag sind die Flaggen aller öffentlichen Gebäude auf halbmast. Der Grund dafür ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 von sowjetischen Soldaten.

Seit 1996 wird an diesem Tag den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Allein in Auschwitz ermordeten die Nazis mehr als eine Million Menschen, darunter Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte und Kriegsgefangene.

Erinnern, um nicht zu vergessen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau dazu aufgerufen, die Erinnerung an die dort ermordeten Menschen wachzuhalten. "Mehr als eine Million Menschen mit Träumen und Hoffnungen wurden ermordet in Vernichtungslagern, ermordet von Deutschen", erklärte Scholz am Montag im Onlinedienst X. "Wir dulden kein Vergessen, nicht heute und nicht morgen."

Mit einer zentralen Gedenkzeremonie am Ort des früheren deutschen Vernichtungslagers Auschwitz in Polen wird am Montag der Befreiung vor 80 Jahren gedacht. Deutschland wird bei der Veranstaltung in der Gedenkstätte unter anderem von Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Erwartet werden zudem dutzende weitere Staats- und aus aller Welt sowie 40 bis 50 Auschwitz-Überlebende.