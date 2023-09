Sie haben eine Warnmeldung auf Ihr Handy erhalten und fragen sich, was es damit auf sich hat? Wir klären auf.

Für viele war es überraschend: Das Handy gibt einen schrillen Ton von sich und eine Warnmeldung erscheint auf dem Bildschirm. Wenn Sie sich fragen, ob diese Nachricht legitimer Natur oder vielleicht ein Spam ist, haben wir die Antworten für Sie.

Hintergrund der Warnmeldung auf dem Handy

Die auf Ihrem Smartphone angezeigte Nachricht ist keine herkömmliche SMS, sondern eine Test-Warnnachricht. Diese wurde im Rahmen des bundesweiten Warntages 2023 verschickt, um die unterschiedlichen Warnsysteme auf Bund- und Länderebene für potenzielle Katastrophenfälle zu testen.

Mittels einer Technologie namens "Cell Broadcast" wurde die Nachricht inklusive Alarmton an alle Smartphones in Deutschland gesendet, die diese Funktion unterstützen und zur Zeit des Versands betriebsbereit waren – egal, ob das Handy auf lautlos gestellt war oder nicht. Dies garantiert, dass die Nachricht die Aufmerksamkeit der Nutzer erhält.

Ein Hinweis zur Sicherheit: Falls Sie eine SMS mit der Aufforderung erhalten, auf einen unsicheren Link zu klicken oder persönliche Daten preiszugeben, handeln Sie bitte nicht danach. Betrüger könnten die großflächige Versendung von Warnnachrichten ausnutzen, um Spam-Nachrichten zu versenden. Die offizielle Warnnachricht erscheint direkt auf Ihrem Bildschirm und wird nicht als herkömmliche SMS empfangen. Zudem gibt es keine offizielle Entwarnung auf dem Smartphone.

Wie funktioniert "Cell Broadcast"?

Jedes Mobiltelefon verbindet sich für den Netzempfang mit einer Funkzelle, die von deutschlandweit verteilten Mobilfunkmasten erzeugt wird. Diese Verbindung ermöglicht den Empfang und Versand von Nachrichten. Cell Broadcast nutzt diese Infrastruktur, um Nachrichten inklusive Warnsignale an alle aktiven Geräte in einem Netz zu senden. Im Gegensatz zur SMS kann die Cell Broadcast-Nachricht auch bei überlasteten Netzwerken gesendet werden, wodurch Verzögerungen vermieden werden, die in Notfällen kritisch sein könnten. Zudem können diese Nachrichten anonym gesendet werden, sodass Behörden nicht auf eine umfangreiche Mobilfunknummer-Datenbank zugreifen müssen. Leider sind nicht alle Handys mit Cell Broadcast kompatibel, insbesondere ältere Geräte, die nicht mehr vom Hersteller aktualisiert werden.