"Street’n Art" am 12. September Nagold wagt sich wieder an größere Events

Sagen wir es mal so: Der "Grinse-Faktor" in der Stadt steigt! Ein erstes großes – naja: größeres – Event wirft seine Schatten voraus. Die "immense Durststrecke" durch den Lockdown der Kultur nähert sich auch auf Nagolds Straßen ihrem Ende. "Street’n Art" am Sonntag, 12. September, soll die Wende bringen.