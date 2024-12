Simon Marius entdeckte fast zeitgleich mit Galileo Galilei die Jupitermonde, beobachtete die Venusphasen und sah laut Fachleuten als erster Europäer den Andromedanebel. Doch im Gegensatz zu seinem berühmten italienischen Zeitgenossen ist der deutsche Mathematiker und Astronom (1573–1624) heute nur wenigen Menschen bekannt.

Als er am 26. Dezember vor 400 Jahren starb, war sein Ruf beschädigt. Aber auch die Art, wie Wissenschaftsgeschichte erzählt wurde, trug dazu bei, dass er fast in Vergessenheit geriet.

Lesen Sie auch

Simon Marius aus „Mundus Iovialis“ im Alter von 42 Jahren Foto: Wikicommons/PD

Galileo Galilei vs Simon Marius

Das will die Simon Marius Gesellschaft in Nürnberg ändern, die sich 2014 gegründet hatte, zum Jubiläum von Marius’ Schrift „Mundus Iovialis“ über die vier Jupitermonde, die er Io, Europa, Ganymede, und Kallisto nannte, wie sie übrigens laut der Internationalen Astronomischen Union seit dem 20. Jahrhundert offiziell heißen.

Galileo Galileo, Porträt von 1636. Foto: Imago/CPA-Media

Doch das Werk von 1614 brachte dem markgräflichen Hofmathematiker in Ansbach viel Ärger ein. Darin berichtete er, wie er 1610 einen Tag nach Galilei mit einem Fernrohr die Jupitermonde beobachtet habe, weshalb ihn der Italiener später des Plagiats bezichtigte. Dieser hatte seine Entdeckung schon Jahre vor Marius veröffentlicht.

„Mit harten Bandagen gekämpft“

„Das hat den Ruf von Marius erst einmal für 280 Jahre ruiniert, bis dann Anfang des 20. Jahrhunderts die Rehabilitation erfolgt ist“, sagt Pierre Leich, Präsident der Simon Marius Gesellschaft.

Auch Johannes Kepler habe später in einem Buch den Franken schlecht aussehen lassen, weil Galilei diesem bei der Entdeckung der Venus-Phasen wieder voraus gewesen sei. „Da ist mit harten Bandagen gekämpft worden.“ Heute würde man wahrscheinlich von Mobbing sprechen, sagt Leich. Dabei sei später nachgewiesen worden, dass Simon Marius selbstständig geforscht habe.

Titelblatt des Hauptwerkes von Simon Marius „Mundus Iovailis“ aus dem Jahr 1614. Foto: Wikicommons

Opfer? Ewiger Zweiter?

Simon Marius als Opfer? Ein ewiger Zweiter, der bis heute im Schatten von Galileo Galilei steht? Das sei eine Erzählung, die zum heutigen Blick auf die Wissenschaftsgeschichte nicht mehr passe, erklärt Matteo Valleriani vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Diese habe lange dazu tendiert, sich auf einzelne Akteure zu konzentrieren und diese als Genies zu überhöhen.

Ein Plagiat einer Arbeit von Galileo sei da sehr dramatisch gewesen. „Deshalb musste Marius so gut es geht aus der Geschichte getilgt und als schlechte Figur dargestellt werden.“

Jupiter und seine Monde Europa, Ganymed, Kallisto und Io. Foto: Imago//Gemini Collection

Sonne oder Erde? Streit um Mittelpunkt des Universums

Heute rücke die Wissenschaftsgeschichte dagegen den Fokus weniger auf große Namen. Wichtiger seien Erkenntnisse über das verbreitete Wissen zu der Zeit.

Im frühen 17. Jahrhunderts haben die Menschen laut Valleriani das geozentrische Weltbild für richtig gehalten, bei dem die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und alle Himmelskörper diese umkreisen.

Das von Nikolaus Kopernikus (1473-1543) im Jahr 1543 beschriebene heliozentrische Weltbild, wonach die Erde und die anderen Planeten um die Sonne kreisen, sei nicht Konsens gewesen.

Nikolaus Kopernikus (1473-1543). Foto: Imago/UIG

Kleine Pünktchen am Himmel

Galileo Galilei sei einer der frühen Anhänger dieser Idee gewesen, erläutert Matteo Valleriani. Und anders als Simon Marius habe er die Entdeckung der Jupitermonde gedeutet, als eine Beobachtung, die das geozentrische Weltbild ins Wanken brachte.

„Die Interpretation war das, was wirklich zählte, nicht die Tatsache, dass er kleine Pünktchen am Himmel gesehen hat, die sich bewegten“, betont der Wissenschaftler. Simon Marius hingegen vertrat der Simon Marius Gesellschaft zufolge trotz seiner eigenen Beobachtungen weiterhin das geozentrische Weltbild.

Galileo Galilei vertrat wie Johannes Kepler das heliozentrische Weltbild (der Planet Jupiter). Foto: Imago/Depositphotos

Welche Bedeutung hat Simon Marius?

„Simon Marius ist ein übersehener Astronom“, sagt Pierre Leich und ergänzt: „Er ist aber auch nicht die Champions League der Astronomie.“ Dennoch sei es wichtig und zum Teil spannender sich mit einem Astronomen der zweiten Reihe zu beschäftigen. Dadurch werde besser sichtbar, welche Prozesse damals zu welchen Erkenntnissen über das Universum geführt hätten und welche Argumente ausgetauscht worden seien.

Doch was bleibt heute von Simon Marius außerhalb von Fachkreisen? Ein Gymnasium in seinem Geburtsort Gunzenhausen ist nach ihm benannt sowie Straßen dort und in Ansbach. Bald soll ein Platz in einem Neubaugebiet in Nürnberg folgen. Ein Mondkrater und ein Asteroid (7984 Marius) tragen außerdem seinen Namen. Auch eine Simon-Marius-KI gibt es seit Kurzem, mit der man sich unterhalten kann.

Der englische Poet John Milton besucht bei seiner Italienreise 1638/39 auch Galileo Galilei in Rom (Druck von 1856). Foto: Imago//GRANGER Historical Picture Archive

Ein künstlich-intelligenter Simon Marius gibt Antworten

Forscher der Hochschule Ansbach haben dazu einen Chatbot mit Künstlicher Intelligenz entwickelt, der das historische Wissen und den Sprachstil von Simon Marius nutzt. Man kann mit ihm entweder über die Homepage der Simon-Marius-Gesellschaft chatten oder mit einem Roboterkopf, der bei Veranstaltungen auftritt.

Gerne würde man den künstlich-intelligenten Simon Marius fragen, wie er den Ärger mit Galileo Galilei und Johannes Kepler damals empfunden hat. Aber dazu kann die KI keine Antwort geben. „Er bleibt da sehr neutral und freundlich“, sagt Sigurd Schacht, Professor für angewandte KI in Ansbach. Sein Wissen basiere auf historischen Dokumenten. Informationen zu Simon Marius’ Gefühlslage, seinen Vorlieben oder seinem Charakter finde man darin nicht.