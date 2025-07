Warum Keuchhusten unterschätzt und gefährlich ist

1 Pertussis ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die meist durch das Bakterium Bordetella pertussis ausgelöst wird. Weltweit ist Keuchhusten eine der häufigsten Infektionskrankheiten der Atemwege. Foto: Angelika Warmuth/dpa







Link kopiert



So hoch waren die Zahlen seit zehn Jahren noch nie: Mit 25.271 Fällen wurden im letzten Jahr mehr als doppelt so viele Keuchhusten-Erkrankungen in Deutschland gemeldet wie im Jahr 2014. Am häufigsten betroffen waren Säuglinge in Alter von unter einem Jahr. Dabei haben gerade Babys und Kleinkinder das bei Weitem größte Risiko eines schweren oder sogar tödlichen Verlaufs der Krankheit, berichtet die Stiftung Kindergesundheit in einer aktuellen Stellungnahme.