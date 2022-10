1 Die EC-Karte ist sehr beliebt – aber das sichert nicht ihren Fortbestand. Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die EC-Karte soll vom Sommer 2023 an auslaufen. Doch warum verschwindet dieses bei Verbrauchern so populäre Zahlungsmittel eigentlich?















Link kopiert

Die Karte ist praktisch, preisgünstig, funktioniert im In- und Ausland, und ist deshalb in jedem Portemonnaie allgegenwärtig. Und wird zumindest mit der bisherigen Bezahlfunktion abgeschafft. Die Rede ist von der EC-Karte. Noch ist etwas Zeit: Bis zum Sommer 2023 werden noch neue Karten ausgestellt, und die alten können innerhalb ihrer Laufzeit weiter mit den alten Möglichkeiten benutzt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Debitkarten von Visa und Mastercard Konkurrenz für die Girocard Debitkarten von Visa oder Mastercard sind auf dem Vormarsch. Damit verschärfe sich die Abhängigkeit von den US-Zahlungsdienstleistern, warnen Experten.

Letztlich geht es nicht ums Interesse der Kunden, sondern um das der Banken – allerdings nicht der europäischen, sondern des amerikanischen Duopols von Mastercard und Visa. Diese Anbieter sehen mit der Nachfolgelösung, den so genannten Debitkarten mehr Marktpotenzial, weil diese auf die wachsende Zahl an Direktbanken zugeschnitten sind. Zudem sind hier die Gebühren für die Händler deutlich höher.

Auslöser ist letztlich, dass der Kreditkartenanbieter Mastercard das bisherige Maestro-System, mit dem das bargeldlose Zahlen und das Abheben am Geldautomaten auch im Ausland möglich war, im Juli 2023 abschafft. Maestro war für die Direktbanken, die nicht von den flexiblen Abhebungsmöglichkeiten an Geldautomaten profitieren, nicht lukrativ. Debitkarten funktionieren im Prinzip wie die bisherige EC-Karte. Das Geld wird gleich mit dem Bezahlen vom Konto abgebucht.

Kreditkarten als Alternative

Eine Alternative im Ausland ist dann noch die Kreditkarte, die so funktioniert, dass innerhalb eines gewissen, festgelegten Rahmens man Geld ausgeben kann – und der Betrag dann nachträglich einmal im Monat abgebucht wird. Auch hier gibt es Gebühren, insbesondere bei der Nutzung im Ausland. Profitieren könnten vom Aus der EC-Karte auch die Anbieter von mobilen Bezahlsystemen wie Apple Pay oder Google Pay.

Letzter Ausweg Barzahlung?

Die Ironie dabei: Da die EC-Karte in Deutschland eine besonders große Rolle spielt, aber wahrscheinlich viele Händler künftig wegen der hohen Gebühren erst gar keine Bezahlung per Debitkarte anbieten, könnte in Deutschland der Fortschritt beim Bezahlen so aussehen, dass wieder mehr mit dem beliebten Bargeld bezahlt wird. Denn Alternativen wie mobile Bezahlsysteme sind hierzulande weniger stark verbreitet als in anderen Ländern.