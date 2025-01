Es geht wieder los: In wenigen Tagen startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Wer ist dabei – und was sagen die „Promis“ zu ihrer Teilnahme.

Wer hat das größte Durchhaltevermögen? Wessen Magen macht als erstes schlapp? Antworten darauf bekommen Zuschauer des Dschungelcamps wieder ab Ende Januar. Das Dschungelcamp startet wieder – und nun steht auch fest, welche „Stars“ ins Camp ziehen werden.

In den vergangenen Wochen war – wie üblich – fleißig über mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Promi-Kategorien A bis Z diskutiert worden. Nun zeigt sich, große Überraschungen gibt es nicht. So hatte der Sender RTL bereits vor Weihnachten bestätigt, dass Lilly Becker und Maurice Dziwack dabei sind.

Dschungelcamp 2025: Diese Stars sind dabei

In Staffel 18 der mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show stürzen sich diese Stars ins Dickicht des australischen Dschungels, um am Ende Dschungelkönigin oder -könig zu werden:

Alessia Herren (22), Reality-Sternchen

Maurice Dziwak (26), Reality-Star

Edith Stehfest (29), Musikerin

Yeliz Koç (31), Reality-Legende

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Sam Dylan (33), Reality-Star

Timur Ülker (35), GZSZ-Star

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin

Lilly Becker (48), Model

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Allesia Herren im Dschungelcamp 2025

Allesia Herren Foto: RTL/ / Boris Breuer

Kurz vor dem Start der Show wird die Tochter des Schauspielstars Willi Herren 23 Jahre alt. Mit 13 Jahren stand sie unter anderem für die TV-Doku „Die Herrens“, „Willis wilde Welt“ oder „Promi-Frauentausch“ erstmals vor der Kamera. „Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz“, sagt Herren, die eine Tochter hat und in Köln lebt. Wenn sie nicht grade im australischen Dschungel hockt, präsentiert sie auf Tiktok und Instagram auch ihre Hobbykochkünste.

Maurice Dziwak bei IBES

Maurice Dziwak Foto: RTL/Boris Breuer

Der 26-Jährige wollte einst Fußball-Profi werden, studierte dann aber Industrielles Dienstleistungsmanagement – und schlug eine Reality-TV-Karriere ein. Seit 2022 nahm er an mehreren Formaten teil, unter anderem war er im „Sommerhaus der Stars“ dabei. Dass er kein Star ist, sagt er selbst: „Die wahren Stars sind unsere Eltern, aber auch Ärzte, Altenpfleger oder alleinerziehende Mamas.“

Edith Stehfest zieht in den Dschungel

Edith Stehfest Foto: RTL/Boris Breuer

Die gebürtige Leipzigerin ist ebenfalls aus dem „Sommerhaus der Stars“ bekannt, mit ihrer Lesung von „Gun Love“ war sie für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. Die Mutter von zwei Kindern geht offen mit ihrer ADHS- und Autismus-Diagnose um. „Das Dschungelcamp ist eine wahnsinnig großartige Chance für mich. Mit ganz viel Raum und Zeit, einfach ganz pur ich selbst zu sein“, sagt sie.

Yeliz Koç – Instagram-Star im Dschungelcamp 2025

Yeliz Koç Foto: RTL/Boris Breuer

Die 31-Jährige wird von ihrem Management gar als „Reality-Legende“ gepriesen. „Ich bin bereit und der Dschungel ist mein Traumformat. Ich warte schon seit acht Jahren darauf und jetzt ist es so weit“, sagt Koç, der auf Instagram fast 900.000 Menschen folgen. „Wirklich alles, was da im Dschungel ist, ist meine größte Angst und deswegen habe ich da auch am meisten Bock drauf. Weil ich hoffe, dass ich danach mit weniger Ängsten durchs Leben gehe“, sagt sie.

Anna-Carina Woitschack: die singende Puppenspielerin im Dschungelcamp 2025

Anna-Carina Woitschack Foto: RTL/Boris Breuer

Die Schlagersängerin will als erste „die Dschungelkrone in die Schlagerwelt bringen“. Ihr Gesangstalent stellte sie erstmals 2011 in der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ unter Beweis – zumindest einem breiteren Publikum. Anschließend schaffte es die „singende Puppenspielerin“ mit ihren Alben „Träumer“, „Lichtblicke“, „Meine Zeit“ sowie ihrem „Best of“ viermal in die Top 10 der deutschen Charts.

Sam Dylan: erst Prince Charming, jetzt Dschungel

Sam Dylan Foto: RTL/Boris Breuer

Der 33-Jährige gilt als eine der „schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Reality-TV-Szene“. Bekannt wurde er 2019 mit seiner Teilnahme an Prince Charming, der ersten Gay-Dating-Show Deutschlands. Es folgten zahlreiche weitere Auftritte in verschiedensten Formaten. „Ich war in der besten Schule und jetzt kann das größte Format, das es in Deutschland gibt, kommen“, sagt Dylan.

Timur Ülker

Timur Ülker Foto: RTL/Boris Breuer

Der gebürtige Hamburger Ülker hat am Lee Strasberg Theater & Film Institute in Los Angeles eine Schauspielausbildung absolviert. In Deutschland wurde er durch die Vorabendserie GZSZ bekannt, in der er „Nihat Güney“ spielte. Über seinen YouTube-Kanal gibt er Einblicke in seinen Alltag als Künstler und Familienvater. „Es ist krass, aber im Dschungelcamp musst du Sachen machen, die oft an der Grenze des gesellschaftlich Akzeptierten liegen“, sagt er über seine IBES-Teilnahme.

Nina Bott: Die Mama will mal „etwas anderes machen“

Nina Bott Foto: RTL/Boris Breuer

Noch eine GZSZ-Schauspielerin: Nina Bott war auch schon in den Serien „Alles was zählt“ oder „Verbotene Liebe“ zu sehen, später moderierte sie unter anderem das Magazin „Prominent!“ auf VOX. Mittlerweile drehe sich ihr Leben „nur um meine Kinder. Das liebe ich“, sagt die 47-Jährige, die vierfache Mama ist. „Aber es wird jetzt auch mal schön sein, ein oder zwei Wochen etwas anderes zu machen.“

Lilly Becker geht auch wegen dem Geld ins Dschungelcamp 2025

Lilly Becker Foto: RTL/Boris Breuer

Begann ihre Karriere als internationales Model, wurde in Deutschland als Ehefrau von Tennis-Legende Boris Becker bekannt. „Wir sind seit sieben Jahren nicht mehr zusammen. Er ist neu verheiratet, der Vater meines Kindes. Becker ist ein starker Nachname, den ich liebe und für den ich auch dankbar bin“, sagt die 47-Jährige. Sie macht aber auch keinen Hehl daraus, dass sie das Geld, das sie für ihre Teilnahme bekommt, braucht: „Ja, ich brauche Geld, denn ich bin nicht ‚Lilliefee’. Ich muss jeden Monat meine Kosten decken.“

Pierre Sanoussi-Bliss

Pierre Sanoussi-Bliss Foto: RTL/Boris Breuer

Pierre Sanoussi-Bliss wurde am 17. August 1962 in Ost-Berlin als Sohn eines guineischen Diplomaten und einer damals in der DDR lebenden Lehrerin geboren. Er wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine von 1997 bis 2015 gespielte Rolle in der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ bekannt. Als sein Vertrag nach 18 Jahren nicht mehr verlängert wurde, warf er den Verantwortlichen beim ZDF einen „Verjüngungswahn“ vor. „Ich bin die Diversität in einer Person: als Ossi, als Schwuler, als Schwarzer. Mehr geht erstmal nicht“, sagt der 62-Jährige. „Und wenn das bei dem einen oder anderen die Toleranzschwelle etwas hebt, wäre ich schon richtig an dem Ort, wo ich dann bin.“

Jörg Dahlmann – Sportmoderator geht für „den Fame“ ins Dschungelcamp

Jörg Dahlmann Foto: RTL/Boris Breuer

„Ich habe total Bock auf das Format, aber natürlich spielt Fame auch eine Rolle“, sagt Jörg Dahlmann, der nach wie vor zu den bekanntesten Sportmoderatoren Deutschlands gehört. Er hat für Premiere, Sky und Sat.1 gearbeitet, für seine RAN-Reportage über den Wechselfehler des Kaiserslauterer Meister-Trainers Otto Rehhagel erhielt er 1999 den Deutschen Journalistenpreis. Dahlmann ist gemeinsam mit Jürgen Hingsen der Oldie im Camp – und ist auch schon davor angeeckt. 2021 wurde er von Sky gefeuert, nachdem er in Bezug auf den damaligen Torwart von Union Berlin, Loris Karius, gesagt hatte, „für eine Kuschelnacht mit Sophia Thomalla würde ich mich auch auf die Bank setzen“. Zu dem Sexismus-Vorwurf gesellte sich ein Rassismus-Vorwurf, nachdem Dahlmann Japan als „Land der Sushis“ bezeichnet hatte.

Jürgen Hingsen

Jürgen Hingsen Foto: RTL/Boris Breuer

Der ehemalige Zehnkämpfer gehört zu den erfolgreichsten deutschen Leichtathleten der 80er-Jahre. Dreimal war er Deutscher Meister, 1984 holte er bei den Olympischen Spielen in Los Angeles Silber. Den zweiten Platz erreichte er auch bei den Europameisterschaften 82 und 84 (in Stuttgart). „Ungerechtigkeit und unproduktive Äußerungen bringen mich auf die Palme“, sagt der 66-Jährige. Na dann kann im Dschungel ja nichts schiefgehen ...

Wann startet das Dschungelcamp 2025?

Los geht es am Freitag, 24. Januar 2025. Erstmals laufen alle 17 Live-Shows bereits in der Primetime bei RTL – also um 20.15 Uhr. Das Finale wird am 9. Februar ausgestrahlt.