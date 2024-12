Warum ist Lumumba verboten?

Weihnachtsmärkte in Frankfurt

1 Kakao mit Rum wird auf vielen Weihnachtsmärkten als „Lumumba“ angeboten. Foto: Imago/Pond5 Images

Das Heißgetränk „Lumumba“ – Kakao mit Alkohol – erfreut sich bei vielen Weihnachtsmarktbesucher großer Beliebtheit. Der Name könne rassistische Stereotype bedienen, meint die Stadt Frankfurt.









Die beliebtesten Getränke auf Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland sind immer noch Glühwein und Punsch. Aber auch heiße Schokolade mit Rum haben inzwischen viele Standbetreiber im Angebot. Traditionell wird der klebrige Trunk als „Lumumba“ verkauft. Doch das soll nun vorbei sein – zumindest auf den Märkten in Frankfurt am Main.