2 An der HEM-Tankstelle in Deißlingen gab es am Wochenende keinen Sprit mehr. Foto: Klemm

Tanken ist so teuer wie lange nicht mehr. Über das lange Wochenende war der Sprit aber nicht nur teuer, sondern teilweise auch knapp. An der HEM-Tankstelle in Deißlingen gab es fast zwei Tage keinen Sprit, auch in Villingen-Schwenningen hatten Tankstellenbetreiber zu kämpfen. Wir haben nachgefragt, wo die Gründe liegen könnten.















Kreis Rottweil/Schwarzwald-Baar-Kreis - Was war passiert? Am Samstagnachmittag saß Zikic plötzlich auf dem Trockenen, nachdem er keinen Nachschub mehr erhalten hatte. In Deißlingen habe er zwei Tage lang keinen Sprit mehr verkaufen können, auch in Villingen sei es zu Engpässen gekommen. Doch womit der Engpass zusammenhängt, darüber hat man den Tankstellenbetreiber bislang nicht verlässlich informieren können. Er habe mit dem Einkauf der Kraftstoffe nichts zu tun, "aber es sieht natürlich blöd aus, wenn wir keinen Sprit verkaufen können".