Warum es Albstadts Ersten Bürgermeister nach Sigmaringen zieht: Zeit ist Udo Hollauer wichtiger als Geld

Stadtbaumeister in Sigmaringen will Udo Hollauer werden, und hat sich – wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Sigmaringen hervorgeht, am Mittwoch, 26. Februar, in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats Sigmaringen gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt.

Dieser Schritt sei „unausweichlich für mich, um näher bei meiner Familie zu sein und meinen beruflichen Werdegang in eine andere Richtung zu lenken“ hatte er seinen geplanten Wechsel begründet.

In punkte Gehalt ein echter Rückschritt

Allerdings taucht an diesem Punkt die erste Frage auf: Acht Minuten Fahrzeit gibt Google Maps für den Weg zwischen Hollauers Wohnort und Sigmaringen an, 31 sind es bis Tailfingen. Dafür verzichtet Hollauer auf das Amt des Ersten Bürgermeisters in einer Stadt mit 47 000 Einwohnern und wird vom Baudezernenten zum Stadtbaumeister in einer Stadt mit weniger als 20 000 Einwohnern.

In Albstadt wird Hollauer nach der Landesbesoldungsgruppe B5 bezahlt und hat außerdem einen Dienstwagen. In Sigmaringen wird er künftig kein Beamter mehr sein, sondern Angestellter im öffentlichen Dienst, also deutlich weniger verdienen.

„Das ganze Begleitprogramm fällt weg“

„Das ist für mich kein Problem“, sagt Hollauer unserer Redaktion, „denn in der viel kleineren Stadt habe ich dann viel mehr Zeit, mich auf die eigentlichen Aufgaben im Bauamt zu konzentrieren. Bis er sich eingearbeitet habe, rechnet er mit „zwei bis drei Wochen“, schon angesichts seiner Erfahrung. „Aber das ganze Begleitprogramm fällt weg.“

Damit spielt Hollauer auf die Aufgaben als EBM an: Hauptversammlungen besuchen, Ausstellungen eröffnen, Reden halten in Vertretung des Oberbürgermeisters – all das falle künftig weg. Außerdem die Verantwortung für ein Dezernat mit rund 300 Mitarbeitern und einem Etat von 50 Millionen Euro. Das Bauamt in Sigmaringen habe zwei Dutzend Mitarbeiter.

Der Gemeinderat muss er sein Plazet geben

Noch eine Unbekannte in der Rechnung ist die Entscheidung des Gemeinderats – des Albstädter Gremiums, wohlgemerkt: Dieses muss das Entlassungsgesuch des Ersten Bürgermeisters und Baudezernenten zunächst annehmen, was laut Oberbürgermeister Roland Tralmer frühestens in der April-Sitzung passieren kann. Die Frage, ob Hollauer, wie er plant, schon zum 1. Juli das Technische Rathaus in Tailfingen verlassen dürfe, sei noch offen.

Spekulationen, dass die Umsetzung des derzeit erarbeiteten Gebäudebestandsoptimierungskonzepts für seinen Wechsel eine Rolle gespielt haben könne, weisen sowohl Hollauer als auch Tralmer zurück: „Hauptverantwortlicher dafür bin ich“, sagt der Oberbürgermeister auf Anfrage unserer Redaktion, und Hollauer verweist darauf, dass die Überlegung, Gebäude zu schließen und Feuerwehrhäuser zusammenzulegen, dem Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt geschuldet sei.

Die Zusammenarbeit war – für beide überraschend – reibungslos

„Ja, jetzt wird es mal zwei bis drei Jahre schwieriger“, sagt Hollauer mit Blick auf die aktuelle Finanzlage, verweist aber auch auf Erfolge. Die Innenstadt ist ins Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren aufgenommen worden, für die Planungskosten für das Areal der Schlossberg-Realschule, deren Turnhalle abgerissen werden musste, seien 50 Prozent Zuschuss genehmigt worden.

Dem Oberbürgermeister ist sein Stellvertreter im Amt sehr dankbar sein Verständnis für seinen Weggang und für die gute Zusammenarbeit. „Damit hatten ja viele nicht gerechnet“, sagt Hollauer mit Blick auf die Konkurrenz der beiden bei der OB-Wahl 2023. Tralmer äußert sich im nämlichen Sinn: Die Zusammenarbeit sei stets außerordentlich gut und reibungslos gewesen.