Warum eine junge Hausacherin Landwirtin wird: Mit Freude das Beste daraus machen

1 Maike Kölblin und die Jersey-Kuh Mareike, die ihr besonders ans Herz gewachsen ist. Foto: Kornfeld

Die Nachrichten, die in den vergangenen Monaten aus der Landwirtschaft zu lesen und zu hören waren, waren negativ geprägt. Doch trotzdem entschließen sich immer wieder Menschen, den Beruf des Landwirts zu ergreifen, wie Maike Kölblin aus Hausach.









Bauernproteste wegen der Unzufriedenheit mit der Politik, Klimakrise, schwierige Bedingungen für das Bauen in den Außenbezirken und dazu noch Arbeitszeiten, die von einer 40-Stunden-Woche weit entfernt sind – man sollte nicht glauben, dass es noch junge Menschen gibt, die Landwirt werden wollen. Trotzdem haben beispielsweise an der Fachschule für Landwirtschaft in Offenburg 29 Absolventen die Zeugnisse und Urkunden für den Abschluss „staatlich geprüfte Fachkraft für Landwirtschaft“ entgegengenommen. 20 Monate liegen in der Landbauklasse mittlerweile hinter den Studierenden.