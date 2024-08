1 Pfarrer Daniel Röthlisberger mit Gattin Nadine und den Kindern haben Fluorn verlassen. Foto: Leinemann

Für Pfarrfamilie Röthlisberger bot sich der Sommer 2024 für den Wechsel in die Schweiz und neue Herausforderungen an.









Nach fünf Dienstjahren in Fluorn nahm Pfarrer Daniel Röthlisberger Abschied von unserer Region. Zusammen mit seiner Familie lebt und arbeitet er neu in Sankt Stephan, einem 1300-Seelen-Dorf im Simmental im Berner Oberland in der Schweiz.