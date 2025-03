Warum das „Dunkle Zeitalter“ des Universums ein frühes Ende nahm

1 Der vergrößerte Ausschnitt einer James-Webb-Aufnahme aus den Tiefen des Weltraums. Zahlreiche Galaxien in verschiedenen Größen und Formen sind zu sehen. In der Mitte der Aufnahme befindet sich ein kleiner roter Punkt, eine sehr weit entfernte Galaxie. Auf der linken Seite sind zwei Lichtlinien zu erkennen: Es handelt sich um Beugungsspitzen, visuelle Artefakte, die von einem nahen hellen Stern verursacht werden, der gerade nicht zu sehen ist. Foto: © Esa/Webb/Nasa & CSA, JADES Collaboration/J. Witstok, P. Jakobsen, A. Pagan (STScI)/M. Zamani (Esa/Webb)

Es bedeutete im jungen Kosmos das Ende des „Dunklen Zeitalters“: Heiße Strahlung ionisierte bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall Wasserstoff. Nun rätseln Forscher über die Ursache.









Link kopiert



Es ist ein Blick in die Morgendämmerung des Kosmos: Mit dem Weltraumteleskop James Webb hat ein internationales Forschungsteam erstmals direkt beobachtet, wie eine junge Galaxie mit ihrer ultravioletten Strahlung das Wasserstoffgas in ihrer Umgebung ionisiert – also in Protonen und Elektronen zerlegt. Das geschah bereits 330 Millionen Jahre nach dem Urknall.