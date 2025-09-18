Warum Beamte „doppelt Kindergeld“ bekommen (vereinfacht gesagt)

Von Familienzuschlägen können TvÖD-Beschäftigte und „normale“ Berufstätige nur träumen. Aus einem kuriosen aber wohl unumstößlichen Grund werden Beamte bevorzugt.
Immer wieder hört man, Beamte würden „doppeltes Kindergeld“ erhalten. Das stimmt so allerdings nicht ganz. Der Begriff „doppeltes Kindergeld“ ist etwas irreführend und sorgt für gewisse Missverständnisse. Richtig ist, dass Beamte neben dem regulären Kindergeld einen sogenannten Familienzuschlag erhalten. Dieser Zuschlag ist jedoch kein zweites Kindergeld, sondern Teil der Beamtenbesoldung und im Besoldungsgesetz verankert.