Unwetter «Emmelinde» Unwetter trifft Ostwestfalen: Bis zu 40 Verletzte in Paderborn

Am Nachmittag hat ein mutmaßlicher Tornado in NRW massive Schäden verursacht. Schuld ist ein Tief namens «Emmelinde». Unwetter dürften vielerorts in Deutschland den Start ins Wochenende vermasseln.