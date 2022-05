So ist die Situation bei Autohäusern in Villingen-Schwenningen

Wer dringend einen Neuwagen braucht, hat es derzeit schwer: Je nach Modell und Ausstattung kann die Wartezeit bis zu zwei Jahren dauern. Verantwortliche von Autohäusern in Villingen-Schwenningen berichten.















Villingen-Schwenningen - Vor gut einem halben Jahr seien sowohl Kunden als auch Händler geschockt gewesen: Wer einen Neuwagen kaufen wollte, musste sich auf eine Lieferzeit von sechs bis zwölf Monate einstellen, so Matthias Storz, Geschäftsführer vom Autohaus Storz in Villingen. Mittlerweile haben sich seine Kunden aber auf diesen Umstand gut eingestellt, sagt er. Zuerst war es der Chipmangel, der der Branche Probleme machte, dann kam der Ukraine-Krieg mit erschwerten Transportbedingungen und fehlenden Kabelbäumen, die dort gefertigt werden. "Manche Modelle sind so ganz auf der Strecke geblieben", so der Villinger Autohändler.

Auch in der Autowelt Schuler ist die Lage nicht anders. Laut Michael Russer könne man es aber nicht pauschal sagen, wie lange man auf einen neuen Wagen warten müsse. "Das ist Modell- und Ausstattungsabhängig", sagt er. "Wenn man eine Rundkamera im Wagen haben möchte, die in Shanghai gefertigt wird, kann man schon mal bis zu zwei Jahre warten. Wenn man Ausstattung wünscht, die in Deutschland gefertigt ist, geht es auch schneller."

Freie Autohändler kriegen erst gar keine Wagen her

Lars Klapper vom Autohaus Neckarcars in Schwenningen hat derweil andere Probleme. Als freier Autohändler ist er vertraglich an keinen Markenhersteller gebunden – und kriegt derzeit deshalb dementsprechend auch keine Neuwagen geliefert. "Auch Vertragshändler sind ja derzeit ›gelackmeiert‹, aber für uns freie Händler ist dieses das härteste Jahr", so Klapper. "Ich muss gucken, wo ich die Autos herkriege. Das ist zur Zeit sehr schwierig." Wenigstens könne er sich als freier Händler dem Markt anpassen und Trends nachgehen – aktuell sei es gerade die E-Mobilität, die stark im Kommen ist. Allerdings seien auch diese Wagen schwer vom Chipmangel betroffen. Aber was macht Klapper nun? Neuwagen bekommt er nicht her und auch Gebrauchtwagen werden immer rarer auf dem Markt. "Erst kürzlich bin ich für ein Auto nach Hamburg gefahren", sagt Klapper. "Wenn man ein Auto herkriegen will, muss man schon in Kauf nehmen, dafür auch mal 600, 700 oder 800 Kilometer fahren zu müssen."

Matthias Storz sieht aber schwarz für Kunden, die kurzfristig ein neues Auto benötigen. "Es wird nicht besser. Wenn man nach rechts und nach links auf den europäischen Markt schaut, sieht es überall gleich aus." Den einzigen Tipp den er derzeit geben kann, ist Schnelligkeit. "Wenn man jetzt weiß, dass man bald ein neues Auto brauchen könnte: Dann lieber sofort handeln."­