Schwere Gewitter und heftiger Regen: Das erwartet der Wetterdienst im Laufe des Montags in Teilen des Zollernalbkreises.

Für Teile des Zollernalbkreises – aktuell besonders der westliche Teil – hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor starkem Gewitter ausgerufen. Demnach kann es am Montagmittag Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometern geben sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter auf den Quadratmeter pro Stunde sowie Hagel.

Örtlich kann es weiter Blitzschlag geben im Zollernalbkreis

Örtlich kann es weiter Blitzschlag geben. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr“, heißt es in der Warnung. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Anwohner sollen besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich.

Durchgehend weist der DWD auch vor einer starken Wärmebelastung hin. „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten“, heißt es.

Am Wochenende kam es bereits im und über den Zollernalbkreis hinaus zu schweren Unwettern. So wurde etwa das Streetfood-Festival auf dem Freudenstädter Marktplatz am Samstag von heftigen Regenfällen heimgesucht.