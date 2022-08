1 Bundesfinanzminister Christian Lindner strebt in der Krise immer wieder eine Entlastung auch der breiten Mitte an – obwohl eine zielgerichtete Förderung sinnvoller wäre. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nicht nur die unteren Einkommensgruppen, auch die Mittelschicht wird von den hohen Preisen geplagt. Doch würde eine weiterhin zu breite Entlastung ihren Sinn verfehlen, meint Matthias Schiermeyer.















Die politische Wettervorhersage verheißt nichts Gutes: Einen Sturm der Entrüstung soll es in Herbst und Winter geben, sobald all die Preissteigerungen im Alltag der Menschen angekommen sind. Mit der Warnung, der soziale Frieden sei bedroht, wird landauf landab nach staatlichen Entlastungen gerufen. Generell sind Proteste ein Teil der Demokratie und nichts Furchterregendes. Doch scheinen die Herolde des Schreckens in diesem Fall allzu interessengeleitet zu sein. Da wird von Rechts- und Linksaußen der Volkszorn geschürt, weil man sich davon ordentlich Zulauf erhofft.