1 Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern. (Symbolfoto) Foto: terovesalainen – stock.adobe.com

In Horb hat eine falsche Bankmitarbeiterin einen Mann um eine vierstellige Summe gebracht. Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern in der Region.















Link kopiert

Horb a. N.ckar - Wie der Polizei am Freitag gemeldet wurde, hatte der Geschädigte am Dienstagmorgen einen Anruf von einer Frau erhalten. Dabei behauptete die mit schwäbischem Dialekt sprechende Anruferin, sie sei Mitarbeiterin seiner Bank und von seinem Konto sei eine Abbuchung von 3000 Euro für Bekleidung erfolgt.

Als die angebliche Bankangestellte den Mann fragte, ob er für den Kauf verantwortlich sei, verneinte er dies. Daraufhin wies sie ihn an - mit ihrer Hilfe - das Geld mittels Online-Banking auf seinem Mobiltelefon wieder zurückzubuchen. Der Mann folgte den Anweisungen der Betrügerin und überwies unwissentlich den Betrag von 3000 Euro auf ein anderes Konto. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen übernommen.

Tipps und Hinweise der Polizei

- Vertrauen Sie niemals der angezeigten Nummer, auch wenn diese tatsächlich von ihrer Bank ist. Dies bedeutet nicht, dass der Anrufer auch tatsächlich für ihre Bank arbeitet.

- Seien Sie misstrauisch und übermitteln Sie niemals eine TAN über das Telefon.

- Tätigen sie unter derartigen Umständen niemals Zahlungen oder Buchungen - Behörden, Banken oder auch Verbraucherzentralen fordern nie telefonisch zu Zahlungen oder Buchungen auf.

- In der Regel meldet sich eine Bank niemals per Telefon bezüglich Ihrer Online-Banking-App.

- Verraten sie keine vertraulichen Informationen: Geben Sie niemals Kontodaten oder ähnlich sensible Informationen am Telefon an, auch wenn der Anrufer vorgibt, diese nur zum Abgleich zu benötigen.

- Installieren Sie niemals eine Fernwartungssoftware auf ihren Endgeräten.

- Im Zweifel zurückrufen! Wenn Sie glauben, dass es sich um einen Betrüger handeln könnte, rufen Sie ihren Bankberater unter der Ihnen bekannte Nummer an.

- Sollten Sie ebenfalls einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters ihrer Hausbank erhalten haben, informieren Sie bitte die Polizei und ihre Hausbank.