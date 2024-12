Warnung vor Sturmböen: Wann lässt der Wind nach?

Nach der Sturmfront am Freitag soll es übers Wochenende ungemütlich werden in Baden-Württemberg. In höheren Lagen kann es richtig winterlich werden.

Wer am Freitagmorgen aus dem Haus gegangen ist, dem wehte eventuell ein bisschen mehr als ein laues Lüftchen entgegen. Es ist stürmisch im Südwesten – und das bleibt auch erst einmal so. Bis Freitagmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit orkanartigen Böen im Schwarzwald oberhalb von 1000 Metern und auf dem Feldberg sogar mit Geschwindigkeiten um die 120 Kilometern pro Stunde. Aber auch rund um Stuttgart ist es windig.

In der Nacht hatte es sogar eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen gegeben. Diese galt für den Schwarzwald. Der DWD hob die Warnung, die in Lagen oberhalb von 1000 Metern galt, wieder auf. Es kann allerdings weiter starke bis stürmische Böen geben. Es ist also weiter Vorsicht geboten.

Sturm in Baden-Württemberg – ab Samstag flaut der Wind ab

Auch in den anderen Teilen des Landes könne es starke bis stürmische Böen geben, heißt es. Nach Angaben des Innenministeriums hat es bis zum Freitagmorgen allerdings keine Meldungen von größeren Schäden gegeben.

Ab Sonntag sinken die Temperaturen. Foto: dpa/onw-images/Alexander Wolf

In der Nacht zu Samstag wird der Wind laut eines Sprechers des DWD schwächer. Dann werde es am Samstag bei milden Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad immer wieder regnen. Am Sonntag kühlt es sich laut DWD auf drei bis acht Grad ab und der Regen wird weniger. In den höheren Lagen könne es das ganze Wochenende immer wieder zu Schneefall kommen. Zum Wochenbeginn kann es dann auch in tieferen Lagen schneien.