Warnung vor starkem Schneefall und Glätte

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls herausgegeben. Bis zum Nachmittag könne es in den Gebieten „Gefahr für Leib und Leben“ durch eine geschlossene, hohe Schneedecke geben. Selbst in Stuttgart werden einige Zentimeter Neuschnee erwartet.

Die Mobilität könne eingeschränkt und Verkehrswege könnten blockiert werden. Auch werde es „verbreitet glatt“. Am Wochenende wird es nicht besser: Es folgt ein „Bomben-Zyklon“.

Schneehöhen am Donnerstagmorgen

Feldberg/Schwarzwald: 17 cm

Zugspitze 30 cm

Großer Arber: 33 cm

Brocken: 30 cm

Marienberg, Bad: 11 cm

Carlsfeld: 10 cm

Fichtelberg: 9 cm

Oy-Mittelberg-Petersthal: 9 cm

Schmücke: 9 cm

Baiersbronn-Ruhestein: 8 cm

Obere Firstalm/Schlierseer Berge: 8 cm

Warnung vor starkem Schneefall

Mit nordwestlicher Strömung gelangt demnach polare Meeresluft nach Baden-Württemberg. Am Nachmittag greift ein Tiefdruckgebiet von Frankreich her vor allem auf die südlichen Regionen über. Ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag wird in der Südhälfte verbreitet mit Schneefall mit 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee gerechnet, im Südschwarzwald bis zu 30 Zentimetern.