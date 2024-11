Warnung vor Orkan: Sturmböen auf dem Kaltenbronn

1 Am Dienstag drohen Sturmböen mit mehr als 100 km/h auf dem Kaltenbronn. Foto: Kratz Marian

Vorsicht auf dem Kaltenbronn: Der Wetterdienst Kachelmann GmbH warnt vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde am Dienstag, 19. November, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr.









Laut Vorhersagekarte, die auch online unter kachelmannwetter.com abgerufen werden kann, ist der Bereich Hohloh am Kaltenbronn – wohl wegen der Höhe – der einzige in der Region, der in die rote Kategorie eingestuft ist. Die Region um Bad Wildbad, Enzklösterle, Oberreichenbach, Würzbach, Zainen im Kreis Calw, aber auch Orte wie Baden-Baden oder Sasbachwalden liegen in einem Gebiet der Stufe Orange mit Sturmböen mit mehr als 75 Kilometer pro Stunde (km/h).

Amtliche Warnung vor Sturmböen Die derzeitige Warnlage beschreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wie folgt: „Orkanböen (Unwetter)/schwere Sturmböen im Schwarzwald oberhalb 1000 Meter und auf dem Brocken. Schwere Sturmböen auf dem Fichtelberg, Bayerischen Wald und in den Alpen. Sturm- und Windböen in der Mitte und im Süden. Dauerregen in den Staulagen der Mittelgebirge. Gebietsweise teils markanter Schneefall im Norden sowie im mittleren und südlichen Bergland. Gebietsweise Glätte und ab dem Abend in den Höhenlagen leichter Frost." Lesen Sie auch Für den Kreis Calw gibt es vom DWD eine „amtliche Warnung vor Sturmböen“ bis 23 Uhr mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde, „anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h gerechnet werden.“