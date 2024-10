Ein schwerer Sturm ist im Anmarsch. Der Deutsche Wetterdienst warnt und informiert, was für den Kreis Rottweil zu erwarten ist.

Der ehemalige Hurrikan „Kirk“ nimmt Kurs auf Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Teil vor schweren Orkanböen. Was erwartet den Kreis Rottweil?

Warnung gilt ab Mitternacht

Wie den detaillierten Meldungen des Wetterdienstes zu entnehmen ist, treten im Kreis Rottweil schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h auf, anfangs aus südlicher, später aus westlicher Richtung. Das heißt Warnstufe zwei – der Landkreis ist also nicht in der hochroten Gefahrenzone. Die Warnung gilt von Donnerstag, 0 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr, und wurde vom DWD am Mittwoch umd 10.42 Uhr herausgegeben. Zuvor hatte es – im Gegensatz zu anderen Landkreisen –noch keine Warnung gegeben.

Lesen Sie auch

Gefahren drohen

Auch im Landkreis Rottweil drohen Gefahren durch vereinzelt umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Der DWD empfiehl, Gerüste und frei stehende Objekte zu sichern, Zelte und Abdeckungen zu befestigen, wenn möglich, rechtzeitig abzubauen und im Freien auf herabfallende Gegenstände wie Äste oder Dachziegel) achten und gegebenenfalls Schutz zu suchen.