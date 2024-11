9 Ein tolles Bild bot sich am Morgen in Bad-Dürrheim-Hochemmingen. Foto: Jennifer Merk

Der Winter ist angekommen. Am Morgen hat es unter anderem im Allgäu, im Bodenseebereich und auch im Schwarzwald geschneit. Und auch in den nächsten Tagen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg Kälte.









Autofahrer in Baden-Württemberg müssen aufpassen - es wird stellenweise glatt auf den Straßen. Spätestens jetzt sollte jeder an seinem Auto Winterreifen haben, meinte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen.

Am Morgen gab es demnach im Allgäu und im Bodenseebereich Schneefall. Auch im Schwarzwald schneite es. Im Tagesverlauf bestehe oberhalb 400 Metern Glättegefahr durch Schneeschauer. Lesen Sie auch Unsere Empfehlung für Sie Wetter im Zollernalbkreis Schnee, Frost, Glätte - so wird das Wetter am Mittwoch Warnungen vor Sturm, Glätte, Frost: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Zollernalbkreis eine ganze Liste herausgegeben. Damit rechnen die Wetterexperten. Am Tag an sich gebe es aber nicht «so schlimme Bedingungen», sagte der Sprecher. Es werde zwar wolkig, aber teilweise lockere das Wetter sogar auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad. In der Nacht müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg flächenübergreifend aber auf Frost einstellen, mit Temperaturen größtenteils zwischen 0 und -3 Grad. Noch mehr Neuschnee am Donnerstag Morgen werde es im Norden freundlich und überwiegend niederschlagsfrei. Von Südschwarzwald bis Oberschwaben werde es aber im Nachmittagsverlauf bis zu 8 Stunden lang schneien. Mit Neuschnee von bis zu 15 Zentimetern wird gerechnet. Auf den Sonntag könne man sich dann aber freuen, so der DWD-Sprecher. Es werde wieder deutlich wärmer mit Temperaturen bis zu 15, im Rheintal sogar bis zu 16 Grad.