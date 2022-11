1 Mit moderner Technik will das Straßenbauamt bei winterlichen Verhältnissen die rund 1300 täglichen Lastwagenfahrer bei Glätte und Schnee auf die Gefahrensituation der Steigungsstrecke der B462 zwischen Schramberg und Sulgen aufmerksam machen. Timo Vosseler (links) und Sigmund Villing freuen sich, dass dies mit Sondermitteln des Bundes möglich wurde. Foto: Wegner

Es kommt im Winter immer wieder mal vor: Ein Blizzard wirft in kürzester Zeit so viel Schnee auf den Hangbereich zwischen Schramberg und Sulgen, dass es dem Räumdienst nicht gelingt, die Bundesstraße 462 frei zu bekommen. Und dann kommt es zu Problemen für Lastwagen, die liegen bleiben – und der gesamte Verkehr steht.















Schramberg - Bislang musste in besonders winterlichen Situationen in so einem Fall Straßenmeisterei oder Polizei ausrücken, um die Hinweisschilder auf die dann angeordnete Kettenpflicht an der längsten Steigungsstrecke zwischen der Autobahn A5 und A81 im Landkreis Rottweil, wie Timo Vosseler vom Straßenbauamt Rottweil sagt, aufzuklappen und die Blinkleuchten einzuschalten.

Sonderprogramm des Bundes

Doch genau zu diesem Zeitpunkt hat für solch eine Tätigkeit eigentlich niemand Zeit: Die Polizei hat meist schon zahlreiche Einsätze und die Straßenmeisterei ist mit dem Räumen mehr als beschäftigt. Und so kam laut Vosseler dem Straßenbauamt ein "Investitionsprogramm Straßenausstattung" des Bundes gerade passend. Ziel des Programms ist es unter anderem das Erkennen der Beschilderung bei Dunkelheit und Nässe zu verbessern, und so einen Beitrag zur einer besseren Verkehrssicherheit zu erreichen.

Aktivierung per SMS

Hinzu kam, dass die bisherigen Schilder in der Talstadt und in Sulgen ihre Nutzungsdauer überschritten hatten und sowieso hätten ersetzt werden müssen. Dies waren "normale" Verkehrszeichen, die mit einem Klappmechanismus im Bedarfsfall geöffnet worden waren. Dies geht künftig komfortabler: Per SMS können von dafür freigeschalteten Mobilgeräten auf Anforderung von der Polizei die insgesamt fünf Schilder von der Straßenmeisterei "aktiviert" werden. Zwei davon stehen in der Talstadt – eines beim Aldi, ein weiteres am Paradiesplatz, die drei übrigen talwärts beginnend auf der Heuwies in Sulgen.

Platz, um Schneeketten aufzuziehen

Dabei sind die Aufstellstandorte so gewählt, dass die Lastwagenfahrer auch nach den ersten Schildern bereits die Möglichkeit haben, dort Schneeketten aufzuziehen, ohne den gesamten Verkehr lahmlegen zu müssen. Die beiden gelben Blinkleuchten, die an jedem Schild angebracht sind, sind auch so ausgerichtet, dass sie aus größerer Entfernung gut sichtbar sind.

Solartechnik liefert Strom

Mit Eigenleistung der Straßenmeisterei kosteten laut Vosseler die neuen Schilder in "Prismenwendertechnik" rund 10 000 Euro pro Stück. Eine Stromversorgung dafür war nicht nötig: Sie werden durch ein Solarpanel und einen Akku so versorgt, dass die auch bei schlechtem Wetter und Schneefall einsatzbereit sind.

Handbetrieb auch möglich

Und sollte einmal das Handynetz nicht funktionieren oder unerwartet der Akku leer sein, dann sind die Schilder dennoch ebenfalls nutzbar – dann müssen sie allerdings, so Vosseler, ganz althergebracht mittels einer Kurbel eingestellt werden.

Einzig im Landkreis

Im Landkreis Rottweil ist die übrigens laut Vosseler die einzige Strecke, die mit solchen Schneeketten-Verkehrszeichen ausgestattet ist. In Nachbarlandkreisen, so Sigmund Villing von der Straßenmeisterei Sulgen, gebe es aber eine ähnliche Beschilderung.