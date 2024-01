Der Schnee ist zurück in Freudenstadt. Am Montag macht der erneute Wintereinbruch vor allem Autofahrern das Leben schwer. Ein Vorgeschmack auf den Mittwoch, an dem es im Straßenverkehr wohl besonders gefährlich wird.

Zugeschneite Autos, ein weißer Marktplatz und glatte Straßen: Der Winter ist zurück. Schon seit Montag, 14 Uhr, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte in Freudenstadt. Die Warnung gilt zunächst bis Dienstag, 10 Uhr.

Noch ungemütlicher wird es für Autofahrer aber wohl am Mittwoch zwischen 4 und 20 Uhr. Der DWD warnt davor, dass die Schneefälle in diesem Zeitraum gebietsweise in Regen übergehen, der auf dem Boden gefriert. „Die Regenfälle dauern zum Teil einige Stunden an, sodass sich Eispanzer bilden können mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur“, heißt es in der Vorhersage des DWD, die für ganz Baden-Württemberg gilt. Genauere Angaben zu einzelnen Orten macht der Wetterdienst allerdings noch nicht. Autofahrer sollten am Mittwoch jedenfalls vorsichtig sein.