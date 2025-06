Warnung vor Gewitter: Hagel und Starkregen drohen im Kreis Calw

1 Blitz, Donner und Hagel drohen im Kreis Calw. Foto: Patrick Pleul/dpa Starker Regen, kleinkörniger Hagel und Windböen drohen am Dienstagnachmittag in weiten Teilen des Landkreises Calw. Wann blitzt es wo?







Kleinkörniger Hagel und starker Regen drohen in weiten Teilen des Landkreises Calw am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr. Zehn Kilometer westlich von Baiersbronn wurde vom Wetterdienst Meteosafe, der zum Unternehmen von Jörg Kachelmann gehört, um 16.50 Uhr ein Gewitter registriert, das sich mit 36 Kilometern pro Stunde nach Osten verlagert. Dabei ist kleinkörniger Hagel möglich. Mit 46 Blitzen in den letzten 10 Minuten sei die Blitzaktivität mäßig stark, meldet Meteosat weiter.