Betrügerinnen erbeuten in Betreutem Wohnen in Nagold Tausende Euro

1 Die Betrügerinnen gaben sich als Pflegekräfte aus. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Trickbetrügerinnen haben sich in den letzten Tagen in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Nagold als Altenpflegerinnen ausgeben und Bewohner bestohlen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie die Polizei mitteilt, gingen die beiden Täterinnen mit derselben Masche vor. Die Vorfälle ereigneten sich am Sonntag gegen 11 Uhr und am Donnerstag zwischen 8:45 und 10:15 Uhr. Nachdem dich die Frauen auf noch unklare Weise Zutritt zu der Einrichtung verschafft hatten, klingelten sie an der Tür ihrer Opfer. Sie gaben sich als Altenpflegerinnen aus und brachten die Bewohnerinnen dazu, Gymnastik zu machen.

Am Sonntag wechselte die angebliche Altenpflegerin sogar ein Pflaster bei ihrem Opfer und nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit, um Bargeld und Schmuck zu stehlen. Am Donnerstag kehrte die Täterin in die Wohnung zurück, als ihr Opfer abwesend war und stahl ebenfalls Bargeld und Schmuck. Der Wert der Beute beträgt mehrere Tausend Euro.

Zu beiden Täterinnen liegen Personenbeschreibungen vor

Die jeweils allein auftretenden Täterinnen werden wie folgt beschrieben. Im Fall von Sonntag handelt es sich um eine etwa 20 bis 25 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit heller Haut handeln. Die blonden Haare trug sie in einem Dutt. Die Diebin sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und trug eine medizinische Maske.

Die Täterin vom Donnerstag wird ebenfalls als 20 bis 25 Jahre alte und etwa 1,60 Meter große Frau mit asiatischem oder südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die langen schwarzen Haare trug sie in einem Pferdeschwanz. Sie sprach Deutsch ohne Dialekt.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst

Hinweise unter Telefon 07231/186-4444 an den Kriminaldauerdienst.