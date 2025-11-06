Warnung vor Fake-Profilen: Promi-Betrug - Deutsche wollte zu Schlager-Star ziehen

Mit dem Möbelwagen vor dem Haus des Nockis-Stars: Wie eine 76-Jährige Tausende Euro verlor und von ihrem Idol auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde.
Spittal an der Drau - Ein mutmaßlicher Online-Betrüger hat sich nach Polizeiangaben als der österreichische Schlagersänger Gottfried Würcher ausgegeben und ein Opfer zum Umzug von Deutschland nach Österreich verleitet. Wie Würchers Manager der Deutschen Presse-Agentur berichtete, stand die 76-jährige Frau diese Woche vor dem Haus des Nockis-Frontmanns in Kärnten - im falschen Glauben, sie könne bei ihm wohnen.