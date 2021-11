2 "Eine schlimme Zeit ist heraufgezogen", schlug Landrat Wolf-Rüdiger Michel in der Corona-Telefonkonferenz des Landkreises am Freitag einen ernsten Ton an. (Symbolfoto) Foto: CREATIVE WONDER – stock.adobe.com

"Eine schlimme Zeit ist heraufgezogen", schlug Landrat Wolf-Rüdiger Michel in der Corona-Telefonkonferenz des Landkreises am Freitag einen ernsten Ton an. Man stecke mitten in einer "Pandemie der Ungeimpften".















Kreis Rottweil - Landesweit sei die Inzidenz bei den Ungeimpften acht bis zehn Mal so hoch wie bei den Geimpften, teilte Landrat Michel mit. Zudem gebe es viel häufiger schwere Verläufe.

Stand 8.30 Uhr am Freitagmorgen hätten insgesamt 9964 Personen im Landkreis Rottweil eine Corona-Infektion durchgemacht, was etwa sieben Prozent der Einwohner entspreche. Berücksichtige man eine gewisse Dunkelziffer, dann erhöhe sich dieser Anteil, so Michel.

Betrachte man den Zeitraum von Kalenderwoche 32 bis 44 (August bis Oktober) im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr, so sehe man deutlich, wie ernst die Lage sei. So waren es 2020 in diesen 13 Wochen noch 421 Infizierte. In diesem Jahr liegt diese Zahl bei 2166 Infizierten und ist damit fünf Mal so hoch wie im Vorjahr.

Großteil jünger als 39 Jahre

Der Landrat wies auch auf den Vergleich zwischen dieser und vergangener Woche hin. Während es in Kalenderwoche 43 noch 148 neue Fälle von Montag bis Donnerstag waren, sind es diese Woche im selben Zeitraum 300 neue Fälle, also eine Verdopplung binnen einer Woche, betonte Michel. Bei den aktuellen Zahlen zweifelte er an, dass die Gesundheitsämter die Personennachverfolgung wie bislang weiterhin leisten können.

In Bezug auf die Altersstruktur sagte Michel, dass der Großteil der aktuell Infizierten null bis 39 Jahre alt sei. In diesem Altersbereich sei die Impfquote auch noch am geringsten. Angesichts der vielen Infektionen bei jungen Menschen im Landkreis äußerte Michel die Hoffnung, dass nach den Herbstferien in der Schule die Maskenpflicht wieder komplett eingeführt werde.

Glücklicherweise sei die Zahl der Infektionen bei den Über-70-Jährigen deutlich niedriger als 2020 noch. Von den aktuell 366 Infizierten (Stand Freitagmorgen) im Landkreis Rottweil seien jeweils rund 60 im Alter von elf bis 19 Jahren, von 20 bis 29 Jahren und von 50 bis 59 Jahren. Lediglich 20 seien älter als 70 Jahre. Das Durchschnittsalter der Infizierten liege bei 36,7 Jahren, ergänzte Martine Hielscher vom Gesundheitsamt Rottweil.

Beim Blick auf die Verteilung auf die Städte und Gemeinden falle insbesondere die Gemeinde Bösingen auf und bilde einen Schwerpunkt, sagte Michel. Hier habe man bei rund 3000 Einwohnern 43 aktive Fälle. Ebenfalls 43 Fälle gebe es zurzeit in Sulz, jedoch auf eine Gesamtbevölkerung von etwa 13 000 gesehen. In Villingendorf habe es derweil allein am Donnerstag 13 neue Fälle gegeben. Rottweil habe derzeit 68 aktive Fälle, Schramberg 47. Von den derzeit Infizierten seien 89 Prozent symptomatisch und 58 Prozent ungeimpft.

Zwei beatmete Personen

In den vergangenen zwei Wochen, so führte Hielscher aus, seien 13 Personen hospitalisiert gewesen, fünf davon wegen einer Corona-Infektion. Alle seien ungeimpft und im Alter zwischen 49 und 72 gewesen, so die Gesundheitsamt-Mitarbeiterin. Aktuell seien alle neun Intensivbetten im Landkreis belegt, drei davon mit Corona-Patienten, von denen zwei beatmet werden müssen.

Insgesamt sei deutlich zu sehen, dass eine Corona-Impfung in der Regel vor einer Erkrankung mit Symptomen und einem schweren Verlauf schütze, stellte Michel klar. Zum Ende des Monats Oktober sei rund 60,2 Prozent des Landkreises zwei Mal geimpft. Der Landesdurchschnitt liege bei 62,5 Prozent.

Etwa 73 000 Impfungen seien von den niedergelassenen Ärzten im Kreis Rottweil vorgenommen worden, davon rund 1400 Drittimpfungen. Bei der dritten, so genannten Booster-Impfung sei man bereits gut unterwegs, teilte Landrat Michel mit.

In neun Pflegeeinrichtungen habe man die Drittimpfung im September bereits dank des Mobilen Impfteams verabreichen können. Zwölf weitere Pflegeheime hätten den Booster über die Hausärzte bekommen. Auch in den Behinderteneinrichtungen organisiere man die Booster-Impfungen.

Kontakte erhöhen Risiko

Auf die Frage, ob man daran denke, die Impfzentren für die dritte Booster-Impfung wieder zu öffnen, meinte Michel, diese Frage müsse das Land beantworten. Auf Knopfdruck alles hochfahren könne man aber sicher nicht.

Kreisordnungsamtsleiter Thomas Seeger erklärte, dass seit der Warnstufe, die seit Mittwoch gelte, überall da, wo zuvor 3G gewesen sei, nun 3G+ gelte in Innenräumen. Zudem sind Treffen für Ungeimpfte auf einen Haushalt und fünf weitere Personen begrenzt.

Bei Vereinen müsse man unterscheiden, erklärte Seeger, ob es sich um eine Gremiensitzung oder ein Vereinsfest oder Ähnliches handle. Gremiensitzungen seien privilegiert, weil sie als notwendig für das Weiterbestehen des jeweiligen Vereins gesehen würden. Deshalb sei dort auch kein Test erforderlich. Seeger warnte jedoch: "Nicht alles, was erlaubt ist, muss auch gemacht werden." Bei Vereinsveranstaltungen gelte im Freien 3G (Antigen-Test reicht) und im Inneren 3G+ (PCR-Test nötig).

Jüngst konnte Seeger von einem Corona-Fall in einer Behinderteneinrichtung im Kreis berichten. Dabei handle es sich um eine ungeimpfte FSJlerin, die jedoch nur mit einem Bewohner Kontakt gehabt habe.

Landrat Michel appellierte an die Bürger des Landkreises, sich bei jedem Treffen oder Fest zu fragen, ob man da wirklich hinmüsse. "Jeder Kontakt erhöht das Risiko. Vor allem große Veranstaltungen sind nach wie vor brandgefährlich", warnte er.