Warnung in Rosenfeld

Das Landratsamt hat am Donnerstagabend für die Stadt Rosenfeld und den Ortsteil Bickelsberg vor Gefahren durch Schadstoffe in der Luft gewarnt.









Bei einem Rosenfelder Unternehmen ist am Donnerstag offenbar Gefahrgut ausgelaufen. Das Landratsamt Zollernalbkreis hat daher am Abend eine Gefahreninformation herausgegeben und informierte auch per Warn-Apps.