Mit Rammbock, Schutzschild und Hund Hier besucht die Polizei einen mutmaßlichen Messerstecher in Villingen

Nach einem Messerangriff am Rande der Kulturnacht in Schwenningen reagierte die Polizei blitzschnell: Wenige Stunden später besuchte sie einen Tatverdächtigen in Villingen.