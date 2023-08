Auch am Samstag kann es in Baden-Württemberg wieder ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern. Welche Gebiete vor allem besonders betroffen sind.

Nach Starkregen und orkanartigen Böen in der Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Samstag vor schweren Gewittern. Diese seien ab dem frühen Nachmittag vor allem im Süden Baden-Württembergs vereinzelt möglich. Betroffen seien dem DWD zufolge hauptsächlich die Bodenseeregion und der westliche Alpenrand. Bei den Gewittern könne es Starkregen, schwere Sturmböen und orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern und größeren Hagel geben.

Zuvor hatte es in der Nacht orkanartige Böen mit bis zu 111 Stundenkilometern und Starkregen vor allem in der Region Karlsruhe gegeben. Auch im Raum Mannheim, im Ortenaukreis und im Gebiet nordöstlich von Stuttgart habe es unwetterartige Niederschlagsmengen gegeben, teilte der DWD mit. In allen Regionen sei die Blitzaktivität erhöht gewesen.

Ende des Niederschlags in Sicht?

Auch zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hatte es bereits schwere Gewitter und Unwetter in weiten Teilen Baden-Württembergs gegeben. Dabei sei nach Polizeiangaben ein Mann von einem Baum erschlagen und etliche weitere Menschen verletzt worden. Zudem wurden einem DWD-Meteorologen zufolge mehr als 230 000 Blitze gezählt.

Ein Ende des Niederschlags ist vorerst nicht in Sicht: Ab Sonntagmorgen bis Dienstagvormittag sei Dauerregen im ganzen Bundesland wahrscheinlich - besonders in der Region Oberschwaben.