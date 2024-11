Noch ist es recht ruhig im Kreis Rottweil, doch laut Windböenkarte des Deutschen Wetterdienstes gerät der Kreis Rottweil ab dem Dienstagnachmittag in die rote Zone. Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Stundenkilometern, anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf.

Bis 85 Stundenkilometer

In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 Stundenkilometern gerechnet werden. Die Warnung für den Kreis Rottweil liegt bei Stufe 2. Im Schwarzwald sowie in den westlichen und zentralen Mittelgebirgen werden bis zum Abend teils kräftige Regenfälle mit Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter vorausgesagt.

Ab der Nacht gegen 1 Uhr bis Mittwochmorgen um 10 Uhr gilt zudem eine Warnung für Frost bis minus 3 Grad sowie Glättegefahr oberhalb von 400 Metern.