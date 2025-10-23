Warnung der Polizei: Betrugsmasche mit SMS-Blaster in Basel

Die Baselbieter Polizei sucht Opfer einer Betrugsmasche mit SMS-Blaster. Dabei wurde ein Mann beim Badischen Bahnhof in Basel verhaftet.
Die Baselbieter Polizei sucht nach der Festnahme eines Mannes mit einem sogenannten SMS-Blaster in Basel Geschädigte dieser Betrugsmasche. Der SMS-Blaster wurde am 14. Oktober im Raum Muttenz eingesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Festnahme eines 52-jährigen Chinesen erfolgte nach einer Ortung am gleichen Tag in der Nähe des Badischen Bahnhofs. Die Einsatzkräfte fanden im Kofferraum des Fahrers einen SMS-Blaster, wie es weiter heißt.