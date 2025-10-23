Warnung der Polizei: Betrugsmasche mit SMS-Blaster in Basel

Die Baselbieter Polizei sucht nach der Festnahme eines Mannes mit einem sogenannten SMS-Blaster in Basel Geschädigte dieser Betrugsmasche. Der SMS-Blaster wurde am 14. Oktober im Raum Muttenz eingesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Festnahme eines 52-jährigen Chinesen erfolgte nach einer Ortung am gleichen Tag in der Nähe des Badischen Bahnhofs. Die Einsatzkräfte fanden im Kofferraum des Fahrers einen SMS-Blaster, wie es weiter heißt.

Verschiedene Fake-Absender Die Baselbieter Polizei sucht Personen, die sich am 14. Oktober, zwischen 9.30 und 15 Uhr in Basel oder den angrenzenden Gemeinden aufgehalten und in diesem Zeitraum eine SMS – vermeintlich im Namen der Schweizer Post, der UBS, der Migros, anderer bekannter Firmen oder von Behörden – mit einem Phishing-Link erhalten haben. Ein SMS-Blaster ist ein Gerät, das vorgibt, ein Mobilfunkmast zu sein. Telefone in der Umgebung verbinden sich daraufhin mit dem Gerät. Anschließend werden an diese Telefone gefälschte SMS verschickt.

Opfer sollen sich melden

Auch vermeintlich gescheiterte Paketzustellungsnachrichten verleiten zum arglosen Klicken auf den Phishing-Link. Foto: Polizei BL

Die Kantonspolizei Baselland bittet ganz besonders um Hinweise von Personen, die den Phishing-Link angewählt und persönliche Daten angegeben haben oder die bereits einen Vermögensschaden erlitten haben. Diese Personen sollen sich per Meldungen per E-Mail an smsbetrug@bl.ch melden. Nach Möglichkeit sollte man einen Screenshot oder den SMS-Inhalt sowie Ort und Zeitpunkt des Empfangs beifügen.